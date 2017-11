Laut den CME Group Daten ist das Open Interest der EUR Futures am Freitag um fast 25K Kontrakte gestiegen, nach dem das Endergebnis am Donnerstag bei 471.839 Kontrakten lag. Das Volumen legte zeitgleich um 71,3K Kontrakte zu, was dem höchsten Anstieg seit dem 9. November entspricht. EUR/USD nähert sich der 1,20 Der EUR/USD erreicht die 1,1900 und steigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...