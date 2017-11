Das ist ein Meilenstein für die kleine australische Gesellschaft First Graphene (WKN A2ABY7 / ASX FGR)! Am Wochenende eröffnete das Unternehmen, ehemals First Graphite, die erste Graphenproduktionsstätte Australiens und nach Aussage von First Graphene die größte Anlage dieser Art weltweit! Die Anlage, die am Sonntag offiziell eröffnet wurde, soll schlussendlich 100 Tonnen des revolutionären Materials pro Jahr herstellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...