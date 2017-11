Brechen - Kaufangebot zurückgenommen - der Investor, der den Gewa-Tower erwerben wollte, hat in dieser Woche überraschend sein Kaufangebot zurückgezogen. Dies teilte Ilkin Bananyarli von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH mit, der als vorläufiger Insolvenzverwalter der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG fungiert, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

