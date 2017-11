FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6600 (7100) P, - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS INITIATES BREEDON WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 93 PENCE - BARCLAYS INITIATES GRAFTON GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 814 PENCE - BARCLAYS INITIATES HOWDEN JOINERY GROUP WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 447 PENCE - BARCLAYS INITIATES MARSHALLS GROUP WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 429 PENCE - BARCLAYS INITIATES POLYPIPE WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 426 PENCE - BARCLAYS INITIATES SIG WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 155 PENCE - BARCLAYS INITIATES TYMAN WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 397 PENCE - BERENBERG RAISES JACKPOTJOY PRICE TARGET TO 1150 (1000) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES NATIONAL GRID TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 860 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS MICRO FOCUS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2800 PENCE - FTSE INDICATED -0.06% TO 7405 (CLOSE: 7409.64) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 880 (850) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 120 (155) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 530 (475) PENCE - 'HOLD' - RBC CAPITAL CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 150 (210) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS MERLIN ENTERTAINMENTS PRICE TARGET TO 445 (450) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES GLAXOSMITHKLINE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1550 PENCE



- JEFFERIES CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 360 (520) PENCE - 'BUY'



