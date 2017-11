Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben die Aktien des in der Öl- und Gasbranche tätigen Konzerns Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) von "Hold" auf "Buy" umgestuft. Das Kursziel wurde von 83 auf 85 Euro angehoben. Erst vergangene Woche hatte SBO Neun-Monats-Zahlen veröffentlicht und auch eine Dividende in Aussicht gestellt.

Den plötzlichen Kurssturz der Aktie direkt nach der Zahlenvorlage sieht RCB-Analyst Oleg Galbur als durch die guten Ergebniszahlen wenig erklärbar an. Die Kurskorrektur bietet für Anleger laut dem Analysten daher eine Einstiegsmöglichkeit. Zudem gestaltet sich sowohl der kurzfristige als auch der langfristige Ausblick für den Ölausrüstungssektor als positiv, begründet Galbur seine Kaufempfehlung.

Hinsichtlich des kommenden vierten Quartals sowie des Folgejahrs erwähnt der Sektorspezialist die erwartete höhere Explorationstätigkeit sowie das, durch das Management angepeilte, zweistellige Wachstum in Nordamerika. Auch international würde das Management von solidem Wachstum ausgehen.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die RCB-Analysten 2017 einen Verlust von 5,07 Euro. Für die Folgejahre 2018 und 2019 soll ein Gewinn je Aktie von 2,13 Euro (2018) und 3,69 Euro (2019) geschrieben werden. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,50 Euro für 2017, sowie jeweils 1,00 Euro für 2018 und 2019.

Am Montag notierten die SBO-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,95 Prozent bei 80,76 Euro.

