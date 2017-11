Für den ersten Job ziehen viele Uni-Absolventen noch einmal um. Der Süden Deutschlands und Industriestädte bieten Jobsuchenden die besten Chancen. Berlin schneidet nur bei einer Gruppe gut ab.

Wenn der Stress der monatelangen Masterarbeit langsam abfällt und der Kater nach dem Feiern wieder Platz macht für klare Gedanken, stellen sich Tausende Uni-Absolventen jedes Jahr plötzlich drängende Fragen: Was jetzt?

Wohin soll es nach dem abgeschlossenen Studium gehen? Wo gibt es die besten Aussichten auf einen interessanten und gut bezahlten Job in der Republik? Welche Stadt passt zum gerade bestandenen Studienabschluss?

Wie das das exklusive Städteranking von WirtschaftsWoche, Immobilienscout24 und IW Consult Köln zeigt, bieten vor allem Städte im Süden Deutschlands sowie große Industriestandorte wie Wolfsburg, Ingolstadt oder Erlangen gute Erfolgsaussichten auf einen aussichtsreichen Job.

Die VW-Stadt Wolfsburg etwa zieht besonders viele Ingenieure an. Gleichzeitig verdienen Arbeitnehmer im Durchschnitt nirgends so viel wie in Wolfsburg. Auch beim Anteil der Beschäftigten in der Forschung und Entwicklung belegt die niedersächsische Großstadt den ersten Platz. Ähnlich attraktiv sind in diesen Bereichen nur Ingolstadt, Erlangen und Ludwigshafen. In Ingolstadt beschäftigt Audi Tausende Mitarbeiter, Erlangen ist Stammsitz von Siemens und Ludwigshafen eng mit BASF verbunden.

Generell haben Ingenieure und Naturwissenschaftler im Süden Deutschlands die besten Karrierechancen. So liegen ...

