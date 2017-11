Der angeschlagene Fernseh- und Internetkonzern Pro Sieben Sat 1 läuft Gefahr, den deutschen Leitindex Dax verlassen zu müssen. Das wäre nicht nur ein Schaden für die Sendergruppe, sondern für die ganze Medienbranche.

Aktionäre von Pro Sieben Sat 1 brauchen starke Nerven. Die Aktie des Medienkonzerns hat seit Jahresbeginn fast ein Drittel ihres Wertes verloren. Der unerwartet schnelle Abgang des langjährigen Vorstandschefs Thomas Ebeling wegen einer unbedachten Äußerung über die eigenen Zuschauer auf einer Telefonkonferenz mit Analysten sorgt für eine riesige Unsicherheit. Wer soll den Unterföhringer Konzern in eine bessere Zukunft führen?

Die Suche läuft in und außerhalb der Fernsehbranche bereits auf Hochtouren. Der Fernsehmanager Markus Tellenbach, einst Chef von Premiere (heute Sky Deutschland) und Vox, ist ein Kandidat. Der Schweizer ist ein Spezialist für die Wertsteigerung von börsennotierten Unternehmen. Für die Aktionäre des polnischen TV-Konzerns TVN und früher der in Amsterdam ansässigen Fernsehgruppe SBS vergoldete er die Investments. Der 57-Jährige ist nach sieben Jahren als Vorstandschef des polnischen Privatsenders TVN in Warschau nach Zürich zurückgekehrt. Dort leitet er heute das kleine und innovative Unternehmen Virtually Live.

Und die Anleger des Dax-Konzerns? Sie erwarten mit Bangen den 5. Dezember. Denn an diesen Tag tritt die Index-Kommission zusammen. Dann wird sich entscheiden, ob Pro Sieben Sat 1 weiterhin dem Dax angehören wird. Die einst vom verstorbenen Medien-Tycoon Leo Kirch gegründete Sendergruppe ist der einzige Medienkonzern im deutschen Leitindex.

In der Medienallee im Münchner Vorort Unterföhring verbreitet man unterdessen Gelassenheit. Mit Blick auf Marktkapitalisierung und Liquidität schätzt die Chefetage die Gefahr, den Dax zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...