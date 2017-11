PANTAFLIX AG: VOD-Plattform PANTAFLIX und Disney vereinbaren umfassende Zusammenarbeit über Content-Distribution

PANTAFLIX AG: VOD-Plattform PANTAFLIX und Disney vereinbaren umfassende Zusammenarbeit über Content-Distribution 27.11.2017

VOD-Plattform PANTAFLIX und Disney vereinbaren umfassende Zusammenarbeit über Content-Distribution

München, 27. November 2017 - Die PANTAFLIX AG und Disney Deutschland haben am heutigen Tag einen Kooperationsvertrag zum weiteren Ausbau der Video-on-Demand-Plattform PANTAFLIX im Rahmen eines Content-Agreements geschlossen. Mit dem Start der Zusammenarbeit im ersten Quartal 2018 stehen erstmals über PANTAFLIX Filme von Disney, dem nach Marktkapitalisierung weltweit größten und wertvollsten Medienunternehmen, zunächst in Deutschland und Österreich zur Verfügung. Weitere Territorien und Major Studios werden in den nächsten Monaten folgen. Das umfassende Rechtepaket beinhaltet alle aktuellen Erfolgsfranchises wie "STAR WARS" oder "Pirates of the Caribbean", darunter auch der Mitte Dezember erscheinende "STAR WARS - Die letzten Jedi" - sowie eine umfangreiche Film-Bibliothek von Disney unter anderem mit den globalen Blockbustern von Marvel wie "Captain America" bis hin zu Family Entertainment wie "Frozen - Die Eisprinzessin" oder Disney·Pixars "Finding Dory", die weltweit jeweils über 1 Mrd. US-Dollar am Box-Office erzielt haben.

