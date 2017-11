BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 24-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 24/11/2017 IE00B88D2999 22767 GBP 4986322.847 219.0153664 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 24/11/2017 IE00B7VB3908 402891 GBP 6519323.493 16.18135797 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 24/11/2017 IE00B7SD4R47 150027 EUR 34817496.18 232.0748677 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 24/11/2017 IE00B8JF9153 2404419 EUR 16997782.85 7.069393 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 24/11/2017 IE00B878KX55 32375 EUR 9148955.371 282.5932161 Daily ETP



Boost ShortDAX 24/11/2017 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 6884791.467 6.2330681 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 24/11/2017 IE00B7Y34M31 19964 USD 11059051.94 553.9497067 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 24/11/2017 IE00B8K7KM88 7600940 USD 54076205.07 7.1144102 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 24/11/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 9560674.566 1021.76708 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 24/11/2017 IE00B8VZVH32 7067097 USD 22247006.52 3.1479696 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 24/11/2017 IE00B7ZQC614 149097567 USD 150482206.3 1.0092868 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 24/11/2017 IE00B7SX5Y86 962653 USD 45780316.13 47.5564052 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 24/11/2017 IE00B8HGT870 679848 USD 15971270.95 23.4924144 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 24/11/2017 IE00B6X4BP29 38475 USD 4120573.319 107.0974222 Daily ETP



Boost Copper 3x 24/11/2017 IE00B8JVMZ80 88513 USD 2332169.556 26.348328 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 24/11/2017 IE00B8KD3F05 54997 USD 3023252.72 54.9712297 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 24/11/2017 IE00B8VC8061 192590576 USD 41793984.6 0.2170095 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 24/11/2017 IE00B76BRD76 388782 USD 16972629.47 43.6559035 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 24/11/2017 IE00B7XD2195 4741197 USD 16970143.66 3.5792952 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 24/11/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 1622120.104 97.0457735 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 24/11/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2284356.528 40.66138356 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 24/11/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2469892.583 66.0982306 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 24/11/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 416830.939 158.6718458 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 24/11/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20827757.5 53.48748058 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 24/11/2017 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1867628.755 215.0159745 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 24/11/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 253619294.5 4924.646495 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 24/11/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 164817565.9 20247.85822 Daily ETP



Boost Palladium 24/11/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 900005.0045 48.4264194 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 24/11/2017 IE00B94QLN63 9471 USD 1344685.356 141.9792372 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 24/11/2017 IE00B94QL251 4863 USD 739976.8252 152.1646772 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 24/11/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 207269.5283 3.704483 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 24/11/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 363084.9674 69.8240322 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 24/11/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 639965.8237 86.5520454 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 24/11/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 500848.3683 84.0772819 Daily ETP



Boost Silver 2x 24/11/2017 IE00B94QL921 3015 USD 181609.5215 60.2353305 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 24/11/2017 IE00B94QL699 14638 USD 668424.5555 45.6636532 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 24/11/2017 IE00B873CW36 5280195 EUR 50883450.28 9.6366612 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 24/11/2017 IE00B8NB3063 410078 EUR 38389142.03 93.6142442 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 24/11/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1697471.574 132.8225019 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 24/11/2017 IE00BKS8QM96 281001 EUR 13785770.64 49.0595074 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 24/11/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 976006.066 133.6994611 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 24/11/2017 IE00BKS8QN04 1328259 EUR 74352393.43 55.9773308 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 24/11/2017 IE00BKT09479 821 GBP 115795.5072 141.0420307 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 24/11/2017 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8040355.174 50.12565256 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 24/11/2017 IE00BKT09032 2500 USD 266054.4055 106.4217622 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 24/11/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10417023.16 78.7908961 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 24/11/2017 IE00BLS09N40 597866 EUR 22598806.59 37.7991165 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 24/11/2017 IE00BLS09P63 311820 EUR 5331526.018 17.0980887 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 24/11/2017 IE00BLNMQS92 36341 EUR 3545910.946 97.5732904 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 24/11/2017 IE00BLNMQT00 57136 EUR 2570409.102 44.9875578 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 24/11/2017 IE00BVFZGC04 175808 USD 3213722.174 18.2797266 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 24/11/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 992664.1199 89.6148885 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 24/11/2017 IE00BVFZGG42 29385 USD 1034411.052 35.2020096 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 24/11/2017 IE00BVFZGH58 8560 USD 461030.3761 53.8586888 Short Daily ETP



Boost Brent 24/11/2017 IE00BVFZGD11 364613 USD 7537341.446 20.6721687 Oil ETC



Boost Gold 24/11/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2918741.512 26.3262755 ETC



Boost Natural Gas 24/11/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 914154.2895 20.8944776 ETC



Boost BTP 10Y 5x 24/11/2017 IE00BYNXNS22 173650 EUR 7432335.13 42.800663 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 24/11/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 2897069.414 48.5466421 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 24/11/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1515033.41 78.6866838 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 24/11/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 519702.0245 70.2774881 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 24/11/2017 IE00BYNXPM00 16962 EUR 1636934.255 96.5059695 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 24/11/2017 IE00BYTYHS72 149399 USD 6436350.02 43.0816138 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 24/11/2017 IE00BYTYHR65 336057 USD 5701601.435 16.9661737 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 24/11/2017 IE00BYTYHN28 24542 USD 6374108.01 259.7224354 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 24/11/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 258018.2737 23.4562067 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 24/11/2017 IE00BYTYHQ58 33416784 USD 6589231.745 0.1971833 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 24/11/2017 IE00BYMB4Q22 84634 EUR 12980442.68 153.37149 ETP



