DGAP-Media / 2017-11-27 / 11:27 *Global Blockchain: Turnaround Potential durch Bitcoin Rekordhoch!* Der Bitcoin Kurs nähert sich unaufhaltsam der 10.000 Dollar Marke! Wenn jemand zu Beginn des Jahres 2016 in Bitcoins investiert hätte, hätte er Stand heute einen Gewinn von knapp 900 % realisieren können. Bitcoin ist im Vergleich zu anderen Kryptowährungen mit einer Marktkapitalisierung von 124 Milliarden Dollar um das 4 -fache größer! *Bitcoin neuer "Gold-Standard"* Doch was sind Kryptowährungen überhaupt? Wikipedia definiert so: "Kryptowährungen sind Geld bzw. Flatgeld in Form digitaler Zahlungsmittel. Bei ihnen werden Prinzipien der Kryptografie angewandt, um ein verteiltes, dezentrales und sicheres digitales Zahlungssystem zu realisieren. Sie werden im Gegensatz zu Zentralbankgeld bis heute ausschließlich durch Private geschöpft." Der Bitcoin hat sich hier als neuer "Gold-Standard" etabliert, an dem sich alle anderen Kryptowährungen orientieren. Immer mehr Banken und besonders deren Hedgefonds steigen verstärkt in den Kryptobereich ein, was auch die Kurssprünge in jüngerer Vergangenheit ausgelöst hat. Große Unternehmen wie z.B. Apple oder IBM investieren mittlerweile in den Kryptobereich. Aber speziell Unternehmen wie die Bitcoin Group (WKN A1TNV9) [1], Hive (WKN A2DYRG) [2], Netcents (WKN A2AFTK) [3] oder auch Global Blockchain (WKN A2JST8) [4] profitieren jetzt davon, sich frühzeitig in diesem Bereich positioniert zu haben. *Bitcoin Hype schon am Ende? - Das genaue Gegenteil ist der Fall!* Doch ist der Hype um die Blockchain Technologie mit dem Erreichen der 10.000 Dollar Marke beim Bitcoin schon zu Ende? Bei einem Preisanstieg von über 900 % in den letzten 2 Jahren lässt sich leicht vermuten, dass die Blase des neuen Blockchain Markt kurz vor dem Platzen steht. Allerdings ist das genaue Gegenteil der Fall. Private Anleger beginnen, auch aufgrund der technischen Komplexität der Blockchain Technologie, gerade erst diesen Markt als alternative Anlagemöglichkeit zu sehen. Bei steigenden Kursen und großen Renditen, ist es nur eine Frage der Zeit bis immer mehr auch private Investoren in den Blockchain Sektor drängen. Und hier kommt nun ein großer Unterschied zu unserem herkömmlichen Währungssystem zum Tragen. Aktuell befinden sich ca. 16 Millionen Bitcoins im Umlauf. Die Anzahl kann sich technisch bedingt auf maximal 21 Millionen erhöhen, was voraussichtlich trotz intensivem Bitcoin Minings erst in hundert Jahren erreichet werden kann. Daher steht ein gleichbleibendes Angebot einer immer größer werdenden Nachfrage gegenüber, was zwangsläufig zu einem noch stärkeren Anstieg aller Kryptowährungen führen wird. Da nicht jeder private Anleger mit dem Erwerb der verschiedenen Kryptowährungen vertraut ist, ist es daher sinnvoll gerade jetzt noch in günstig bewertete Blockchain Unternehmen zu investieren. *Bitcoin Unternehmen profitieren von Rekordhoch * Wie schon erwähnt konnten gerade die Unternehmen, die sehr früh im Blockchain Sektor tätig waren, von den steigenden Kursen der Kryptowährungen profitieren. Ein Beispiel ist die Bitcoin Group (WKN A1TNV9) [1], die den Marktplatz Bitcoin.de betreibt. Auch wenn der Aktienkurs nicht direkt vom Bitcoin Kurs abhängt, können Anleger indirekt in Bitcoins investieren. Die Aktie hat im laufenden Jahr bereits ein erstaunliches Plus von über 1.200 % erreicht. Auch die Aktien der Hive (WKN A2DYRG) [2] oder Netcents (WKN A2AFTK) [3] konnten bereits einen Anstieg von mehreren 100 % realisieren. *Global Blockchain immer noch günstig bewertet!* Im Vergleich zu diesen Unternehmen ist die Global Blockchain Aktie (WKN A2JST8) [4] immer noch sehr günstig bewertet. Die Marktkapitalisierung von 25 Mio. Euro ist um die Hälfte günstiger als die der Netcents (WKN A2AFTK) [3] und zehnmal günstiger als die der Hive (WKN A2DYRG) [2]! Global Blockchain (WKN A2JST8) [4] ist ein Unternehmen, dass sowohl eigene Kryptowährungen auflegen möchte (ICO und Pre-ICO) und als Investmentgesellschaft in Kryptowährungen tätig sein wird. So konnte die Global Blockchain (WKN A2JST8) [4] eine erste Beteiligung von 49,9 % an CoinStream Mining Corp, das erste Kryptowährungs-Mining Unternehmen der Welt erwerben (Lieferung von 2.500 Bitcoin p.a.). Damit soll das Streaming-Modell zum Einsatz kommen und bewährte erstklassige Betreiber sowie Geschäftsbetriebe im Gegenzug für zukünftige Kryptowährungsproduktion zu einem Fixpreis ausgewählt werden. Global Blockchain (WKN A2JST8) [4] erhält von Coinstream über 5 Jahre insgesamt 2.500 Bitcoins pro Jahr zu Fixkosten von US$1.000 pro Bitcoin zum Zeitpunkt der Lieferung. Für den Fall, dass der Preis der Bitcoin über US$15.000 liegt, würden die Fixkostenzahlungen auf US$1.500 steigen. Bei einem aktuellen Bitcoin Kurs von fast 10.000 USD und dem zu erwartenden Anstieg der Kryptowährungen, sind mit dem Bitcoin Mining gewaltige Gewinnmargen zu erwarten! Die Blockchain Technologie mit ihrem bekanntesten Vertreter dem Bitcoin steht erst am Anfang. Sie wird sich schon bald als gleichwertiger Partner gegenüber den klassischen Währungen wie Dollar oder Euro etablieren, allerdings ohne die Gefahr durch eine Inflation verwässert zu werden. *Mit der Global Blockchain Aktie * (WKN A2JST8) [4] *haben sie die Möglichkeit noch von der Entwicklung im Blockchain Sektor zu profitieren. Wir empfehlen ihnen daher, sich hier bei einem günstigen Kurs zu positionieren!* True Research ist ein Produkt der BlackX GmbH Schwetzingerstr. 3 69190 Walldorf E-Mail: info@true-research.de * Webseite: www.true-research.de Disclaimer / Haftungsausschluss: Die Markteinschätzungen, Hintergrundinformationen und Wertpapier-Analysen, die True Research auf ihren Webseiten und in Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die genannten Notierungen, noch eine Aufforderung zum Kauf- oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Markteinschätzungen, Hintergrundinformationen und Wertpapier-Analysenstellen auch keine wertpapiermarktanalystische Beratung dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber als vertrauenswürdig einstuft. Trotzdem haftet True Research nicht für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, sofern ihr nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt. Diese Information ist eine Werbemitteilung und beinhaltet weder Anlagestrategieempfehlungen noch Anlageempfehlungen gemäß § 34b WpHG und Artikel 20 der Marktmissbrauchsverordnung. Sie erfüllt deshalb nicht die gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Objektivität von Anlagestrategieempfehlungen/Anlageempfehlungen. Wir geben weiterhin zu bedenken, dass Aktien grundsätzlich immer mit wirtschaftlichen Risiken verbunden sind. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder etwaigen anderen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall sogar zum Totalverlust des investierten Kapitals kommen. Bei Derivaten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei Small-Cap-Aktien. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Obwohl die in den Aktienanalysen und Markteinschätzungen von True Research enthaltenen Bewertungen und Aussagenmit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für etwaige Fehler, oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Partnern in den Interviews geäußerten Zahlen, Darstellungen und Beurteilungen. True Research ist um Richtigkeit und Aktualität der auf dieser Internetpräsenz bereitgestellten Informationen bemüht. Gleichwohl können Fehler und Unklarheiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher übernimmt True Research keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Alle die den vorliegenden Analysen zugrundeliegenden Aussagen sollten als zukunftsorientierte Aussagen verstanden werden, die sich wegen verschiedener erheblicher Risiken (z.B. politische, wirtschaftliche oder ähnliche andere Veränderungen) durchaus nicht bewahrheiten könnten. True Research gibt daher weder eine Sicherheit noch eine Garantie dafür ab, dass die gemachten zukunftsorientierten Aussagen tatsächlich eintreffen könnten. Daher sollten sich die Leser von True Research nicht auf die Aussagenverlassen und nur auf Grund der Analysen genannte Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung von Herrn Nicholas Hornung wider, die durch Artikel 5 des Grundgesetzes gedeckt ist und dürfen keineswegs als Anlageberatung gedeutet werden. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. True Research ist kein registrierter oder gar anerkannter Finanzberater.

