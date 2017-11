Berlin (ots) - Als erste Reiseplattform bietet GoEuro dieses Jahr einen Adventskalender für Alexa, den digitalen Sprachassistenten von Amazon.



Passend zur Cyber Monday Woche begleitet GoEuro damit die hunderttausenden Alexa-Nutzer in Deutschland durch die Adventszeit. Die Teilnehmer öffnen täglich ein "Türchen" in Form eines Reisequiz mit der Aufforderung "Alexa, öffne GoEuro Adventskalender".



Filippo Bonsanti, Marketing-Chef bei GoEuro, sagt dazu: "Wir wollen innovative und kreative Methoden finden, um sowohl jetzige als auch zukünftige Nutzer auf spielerische Weise mit GoEuro bekanntzumachen. Deswegen haben wir die Tradition des Adventskalenders mit der aktuellsten Digitaltechnik kombiniert, die Alexa für diese Kampagne bietet. Alexa ist in Deutschland sehr beliebt und es ist sehr gut möglich, dass viele Leute während Cyber Monday Woche Geräte kaufen werden, die mit Alexa kompatibel sind."



Die gestellten Quizfragen drehen sich rund um das Thema Reisen und Europa. Abgefragt wird u. a. Wissen zu Einwohnerzahlen, Entfernungen und Reisedauer sowie Schätzfragen z. B. zum Thema Reiseverhalten von Europäern. Bei einer richtigen Antwort haben die Teilnehmer täglich die Chance auf einen Gewinn wie Reisegutscheine und Technik-Gadgets. Unter den besten Spielern wird am Ende zusätzlich eine GoPro Hero Session Kamera verlost.



Für die Antwort haben Teilnehmer acht Sekunden Zeit und jedes "Türchen" kann nur einmal geöffnet werden. Mehr Informationen unter: https://www.goeuro.de/reisen/adventskalender



Über GoEuro



GoEuro ist eine Reiseplattform, die es ihren Nutzern ermöglicht, Bahn-, Bus- und Flugverbindungen in ganz Europa zu suchen und zu buchen. In Partnerschaft mit mehr als 500 europäischen Transportunternehmen revolutioniert GoEuro mit mehr Transparenz und einfacher Buchung die Reiseplanung von Ort zu Ort.



Die Nutzer erhalten eine Übersicht der besten Bahn-, Bus- und Flugverbindungen, abhängig von Kosten, gesamter Reisezeit und kombinierten Teilstrecken. Damit entfällt das mühselige Suchen und Vergleichen dutzender Webseiten unterschiedlicher Anbieter. Mit GoEuro ist Reisen einfach, flexibel und persönlich. Beim Reise-Startup mit Sitz in Berlin arbeiten momentan mehr als 200 Mitarbeitende aus über 40 Ländern. Im Oktober 2016 erhielt GoEuro eine Investition von insgesamt 70 Millionen US-Dollar von Investoren rund um Silver Lake Kraftwerk und Kleiner Perkins Caulfield & Byers.



