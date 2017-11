SHENZEN (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Hersteller BYD Company Ltd. hat seine jährlichen Verkaufsziele präsentiert. Das Jahresziel 2017 konnte dabei bereits übertroffen werden. Der Automobilhersteller Build Your Dreams (BYD) hat in Guangzhuo die geplanten Absatzzahlen seiner Fahrzeuge bekannt...

Den vollständigen Artikel lesen ...