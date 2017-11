Frankfurt - Die Ölpreise starten mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche, so die Analysten der Commerzbank. Brent falle auf 63,50 USD je Barrel, WTI auf 58,50 USD je Barrel. In der letzten Woche hätten die Ölpreise im Wochenvergleich deutlich zugelegt. Brent habe sich um knapp 2% verteuert, WTI sogar um mehr als 4%.

