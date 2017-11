Baierbrunn (ots) - Wer morgens etwas für sein Aussehen tun möchte, sollte bei der Frühgymnastik auch die Muskeln am Hals und im Gesicht trainieren. In Japan und den USA gilt Gesichtsyoga oder Gesichts-Workout schon länger als wirksames Mittel für jugendliches und frisches Aussehen - zu Recht, wie Dr. Eva Juchems, Oberärztin an der Universitätshautklinik Mainz, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" erläutert. Denn regelmäßige Mimogymnastik rege die Stoffwechseltätigkeit an, der ganze Gesichtsausdruck profitiere. "Man sieht wesentlich entspannter aus - und mitunter tatsächlich auch um einige Jahr jünger."



Um eine sichtbare Wirkung zu erzielen, reichen der Expertin zufolge drei bis fünf Minuten täglich aus. "Am besten schon frühmorgens vor dem Spiegel loslegen und dranbleiben." Ohne eine gewisse Regelmäßigkeit bringe Mimogymnastik nicht viel. Sehr gut lasse sich zum Beispiel eine schlaffe Halsmuskulatur verändern. "Das gezielte An- und Entspannen führt zu einer sichtbaren Straffung", so Juchems. Auch die Wangenmuskulatur lasse sich relativ einfach stärken. "Durch disziplinierte Augengymnastik können zudem kleinste Fältchen rund um die Augen positiv beeinflusst werden."



Praktische Übungen - Augenrollen, Zungendrücken und Kinnstrecken - finden Leser in der aktuellen "Apotheken Umschau".



