Die dritte Folge der neuen Staffel mit dem charismatischen Chorcoach läuft am Sonntag, 3. Dezember, 14:30 Uhr im SWR Fernsehen / weitere Folge am 10.12., 14:30 Uhr



Patrick Bach ist im Schwarzwald unterwegs und will verschiedene Menschen dazu bringen, mit ihm zu wandern und zu singen. Denn mitten im Idyll prallen gegensätzliche Bedürfnisse aufeinander: Da gibt es Motorradfahrer, die die kurvigen Straßen schätzen und sich im Motorengeratter so richtig wohl fühlen aber auch Wanderer, die auf Waldwegen Ruhe genießen wollen und die Natur "pur" am liebsten haben. Wird dieses Vorhaben gelingen? Auf jeden Fall ist er sich sicher: "Jeder Mensch kann singen!" Deshalb macht er es sich zur Aufgabe, die unterschiedlichen Stimmen in kurzer Zeit zu einem Chor zu vereinen und mit ihnen ein Abschlusskonzert zu organisieren. Die dritte von vier neuen Folgen "Bach! Auch du kannst singen" ist am Sonntag, 3. Dezember 2017, 14:30 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.



Musik vereint die Menschen im Schwarzwald Wanderer sehnen sich nach Ruhe und fühlen sich von Mountainbikern und dröhnenden Motorrädern gestört. Motorradfahrer schimpfen über Sonntagsfahrer, die im Schneckentempo die Schwarzwaldhochstraße entlang kriechen und Autofahrer regen sich über gefährliche Überholmanöver auf. Alle wollen den Schwarzwald genießen, doch jeder auf seine Weise. Bei zwei Wanderungen mit Gesangsworkshops sollen sich die Menschen begegnen und beim Singen Verständnis füreinander entwickeln. Patrick trifft den Leiter des Nationalparks Dr. Waldenspuhl und einen seiner schärfsten Kritiker. Er will die zerstrittenen Parteien mit Musik versöhnen. Ob ihm das gelingt? Er findet Motorradfahrer, die mit ihm kooperieren, ihre Maschinen abstellen, zu Fuß die Natur entdecken und singen, doch für sein ambitioniertes Projekt erntet er auch Ablehnung. Patrick steht mit einer bunt gemischten Gruppe auf der Bühne des größten Volksfestes der Region und wagt den Spagat zwischen Wanderlied und Popmusik, zwischen "Highway to Hell" und "Schwarzwaldmarie". Am Ende tobt das Festzelt und alle sind sich einig: Wenn jeder mit Rücksicht und Respekt genießt, ist der Schwarzwald groß genug für alle! "Bach! Auch du kannst singen" ist eine Produktion von kurhaus production im Auftrag des SWR.



Sendungen im SWR Fernsehen:



Teil 3: "Bach! Auch du kannst singen - Ein Schwarzwaldmedley" am 3.12.17, 14:30 Uhr Teil 4: "Bach! Auch du kannst singen - Ein Chor für das Leben" am 10.12.17, 14:30 Uhr



