Ein schönes heißes Bad, dazu die Lieblingssongs hören und ein kühles, prickelndes Glas Sekt genießen. Jetzt, wo es draußen immer ungemütlicher wird, ist das das beste und preisgünstigste Wellness-Programm der Welt. Doch wie wäre es in Zukunft stattdessen mit einem Glas Sparkling Gold? Damit können Sie sich bequem zu Hause auch wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Prickelbrause einfach selbst machen. Was Sparkling Gold genau ist, verrät Ihnen Oliver Heinze.



Sprecher: "Sparkling Gold": Da stellt sich natürlich zunächst mal jeder etwas anderes drunter vor:



O-Ton 1 ("Sparkling Gold", 19 Sek.): "(1) Irgendwas Nettes für den Weihnachtsbaum: Vielleicht irgendetwas zum Sprühen, was dann richtig schön glänzend funkelt." (2) "Sparkling Gold? Gute Frage. Kann das vielleicht so ein leuchtender Weihnachtsstern sein?" (3) "Ich denke, das könnte ein Parfum sein, weil: Weihnachtszeit, Gold. Da kommt vielleicht so was eher auf den Markt, könnte ich mir vorstellen."



Sprecher: Wie heißt es doch so schön: Knapp daneben ist auch vorbei, denn "Sparkling Gold" ist doch tatsächlich Deutschlands erster alkoholischer Sirup mit fruchtig trockenem Riesling-Geschmack. Und so geht's:



O-Ton 2 ("Sparkling Gold", 18 Sek): "(1) Hier haben wir Glaskaraffen. Bis zu der Linie wird Leitungswasser eingefüllt aus dem Wasserhahn, schön kalt, weil in kaltem Wasser bleibt die Kohlensäure besser drin. Und dann tun wir einen Sirup rein..." (2) "...und dann, zack, hat man einen Prosecco: Ich bin begeistert." (3) "Habe ich nicht erwartet, dass so was funktioniert, ganz ehrlich. Bin echt erstaunt!"



Sprecher: Natürlich hat "Sparkling Gold" genauso viele prickelnde Perlen wie normaler Sekt - und auch die 10 Prozent Alkoholgehalt lassen keine Wünsche offen:



O-Ton 3 ("Sparkling Gold", 24 Sek.): "(1) "Also, ich bin jetzt total positiv überrascht: trocken, ist sowieso meins, sektartig, champagnerartig..." (2) "Ja, fruchtig, also ist gut." (3) "Es ist total erfrischend, aber auch nicht zu süß." (4) "Ist wirklich so!" (5) "Und ganz ehrlich: Wenn meine Freundinnen das probieren und ich denen dann sage, dass das ein Sirup-Konzentrat ist von Sodastream, da flippen die mir aus - weiß ich jetzt schon."



Sprecher: Egal, für welchen Anlass: Mit "Sparkling Gold" haben Sie auf jeden Fall immer genügend Prickelbrause zum Anstoßen im Haus - und das Entkorken: SFX: "Sektkorken knallt" können Sie sich ab sofort auch sparen. Sparkling Gold und gesprudeltes Wasser reicht! SFX: Wasser wird im Sodastream Wassersprudler aufgesprudelt



Abmoderationsvorschlag:



Mehr über "Sparkling Gold" erfahren Sie im Internet unter www.sodastream.de. Dort können Sie den neuen Sirup mit fruchtig trockenem Riesling-Geschmack auch gleich bestellen.



