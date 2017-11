Hamburg (ots) - ABOUT YOU bietet ab sofort mit der ABOUT YOU CLOUD die eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Damit eröffnet das Tochterunternehmen der Otto Group sich ein weiteres Geschäftsfeld: E-Commerce-Technologie als Service. ABOUT YOU gehört im deutschsprachigen Raum inzwischen zu den fünf größten Fashion-Händlern und ist eines der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen in Europa. Der Erfolg seiner Marken ABOUT YOU und EDITED basiert ebenfalls auf der selbst entwickelten, modernen E-Commerce-Plattform.



Tarek Müller, Co-Founder und Geschäftsführer des E-Commerce-Unternehmens: "In den nächsten fünf Jahren wollen wir die Umsatz-Milliarde knacken. Dafür setzen wir weiter auf unsere Wachstumstreiber, die Verlängerung unseres Geschäftsmodells in andere Märkte, moderne Marketingkonzepte und die Weiterentwicklung unserer innovativen IT-Organisationsstruktur." In der ABOUT YOU CLOUD sehen die Geschäftsführer einen weiteren Pfeiler ihrer Wachstumsstrategie. Zunächst startet ABOUT YOU mit der Lizenz für das E-Commerce-Backend 'BACKBONE', das mit allen am Markt gängigen Systemen und Technologien zusammenarbeitet. Weitere Cloud-Produkte sind bereits in Planung.



ABOUT YOU entwickelt sein Retail-Geschäft seit der Gründung 2013 stark technologiebasiert. Die Co-Founder Tarek Müller, Sebastian Betz und Hannes Wiese wollten eine E-Commerce-Plattform schaffen, die eine einfache Kundenansprache auf allen Devices ermöglicht. Da kein am Markt befindliches System dieses Ziel umsetzen konnte, entwickelte das Team eine eigene Infrastruktur für seine beiden Erfolgsplattformen ABOUT YOU und EDITED.



Geschäftsführer Sebastian Betz: "Das Feedback auf unsere Plattform war in den letzten Jahren äußerst positiv und wir wurden häufig gefragt, ob man sie lizenzieren könnte. Wir haben ein enorm leistungsfähiges System, das mit keinem anderen Produkt weltweit vergleichbar ist und das wir kontinuierlich weiterentwickeln. Die Erweiterung zum E-Commerce-Technologieanbieter liegt für uns auf der Hand, weil auch wir davon profitieren."



ABOUT YOU CLOUD richtet sich an wachstumsstarke Online-Händler mit einem Mindestumsatz von 100 Millionen Euro pro Jahr. Die Plattform passt sich flexibel der Menge der Besuche an, bewältigt aktuell Spitzen von bis zu 80 Millionen Aufrufen am Tag, lässt sich einfach und zentral um neue Funktionen erweitern und verursacht keinen Wartungsaufwand.



Die Funktionen der ABOUT YOU CLOUD im Überblick



- Product & Catalogue Management - Verclusterung von Produkten zu Kategorien - Multi-Shop Funktion - Multi-Sprach und -Price Management & inkl. Übersetzungsprozess - Produktsuche - Orders & Stock Management - Bestell-Verwaltung - Real-Time Stock Management - Push Mitteilungen zu Sendungen & Retouren - Warehousing & Logistics Management - Multiple Warehouses - Multiple Dropshipping Partner - Internationale Auswahl Carrier



Weitere Zitate:



Sebastian Klauke, Chief Digital Officer Otto Group "Der modulare API-Ansatz der ABOUT YOU CLOUD erleichtert die Transformation vom bestehenden Legacy-System zu einem State-of-the-art E-Commerce Player. Die CLOUD enthält alle Services, die Onlinehändler für die Skalierung benötigen, wenn sie neue Märkte oder Devices angehen."



Florian Heinemann, Co-Founder & Managing Director Project A "Die ABOUT YOU CLOUD erlaubt eine 100%ige Fokussierung auf das für die Kunden sichtbare Frontend und hilft Onlinehändlern, ihr Business auf das nächste Level zu skalieren."



Christian Leybold, Co-Founder & General Partner e.ventures "Die große Stärke der ABOUT YOU CLOUD ist nicht nur der Tech Stack, sondern die Möglichkeit, effiziente und erprobte Prozesse auf das eigene E-Commerce-Business zu übertragen - was letztlich auf die Wirtschaftlichkeit einzahlt."



Über ABOUT YOU CLOUD



ABOUT YOU CLOUD bietet mit 'BACKBONE' das leistungsfähige Backend hinter den mehrfach prämierten E-Commerce-Plattformen ABOUT YOU und EDITED als Lizenzprodukt. Online-Händler erhalten die gesamte Bandbreite der E-Commerce-Infrastruktur in einer flexiblen API-Lösung. Das ABOUT YOU CLOUD-Backend funktioniert mit allen gängigen Shopsystemen, Tools und Schnittstellen. Es leistet aktuell bis zu 80 Millionen Aufrufe am Tag und eignet sich damit besonders für wachstumsstarke Onlinehändler. Weitere CLOUD-Produkte sind bereits in Planung. ABOUT YOU CLOUD ist eine Marke der tech-driven Company ABOUT YOU.



Die ABOUT YOU GmbH ist eine Gesellschaft der Collins GmbH & Co. KG, einem Tochterunternehmen der Otto Group. Zum Management-Team gehören die Mehrfachgründer und Digitalexperten Tarek Müller (29, Marketing & Brands) und Sebastian Betz (27, Tech & Product) sowie der ehemalige Roland Berger-Stratege Hannes Wiese (36, Operations & Finance). ABOUT YOU feierte am 5. Mai 2017 seinen dritten Geburtstag, wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und gehört zu den am schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen Europas.



