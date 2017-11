Köln (ots) -



- REWE baut in Köln ein hochmodernes Fulfillment Center für den Online-Handel mit frischen Lebensmitteln. - Hoher Grad an Technologisierung und Automatisierung sowie völlig neue Prozesse ermöglichen Weiterentwicklung des Einkaufserlebnisses der Kunden



Als Pionier in der Lieferung von frischen Lebensmitteln treibt REWE den Ausbau des REWE Lieferservice weiter voran. In Köln forciert REWE digital derzeit den Bau eines bislang deutschlandweit einzigartigen Food Fulfillment Center (FFC) mit einem hohen Grad an Technologisierung und Prozessoptimierung. Im Food Fulfillment Center 2.0 werden die Bestellungen der Kunden kommissioniert und für die Auslieferung in der jeweiligen Lieferregion bereitgestellt. Die später über 20.000 unterschiedlichen Produkte müssen je nach Kühlanforderungen gelagert und für die Kommissionierung vorbereitet werden. Völlig neue, auf die speziellen Anforderungen des Lebensmittel-Onlinehandel abgestimmte Prozesse wurden gemeinsam mit renommierten Partnern entwickelt. Modernste Technologien der Intralogistik und innovative Automatisierungslösungen wurden mit der langjährigen Erfahrung von REWE im Online-Handel mit frischen Lebensmitteln kombiniert.



REWE ist heute schon für viele Kunden die erste Anlaufstelle für das Einkaufen in den über 3.300 REWE-Märkten vor Ort in Deutschland und für das bequeme Online-Shopping über den REWE Lieferservice und Abholservice. Im Bereich des Online-Handels mit frischen Lebensmitteln ist der REWE Lieferservice hierzulande Marktführer (IFH 2016). "Das neue FFC 2.0 integriert modernste Shuttle- und Kommissionierungstechnologien der KNAPP AG, Marktführer in diesem Bereich, die gemeinsam weiterentwickelt wurden und für einen hohen Grad an Effizienz sorgen. Darüber hinaus bringen sie viele Arbeitserleichterungen für unsere Mitarbeiter", sagt Christoph Eltze, Vorsitzender der Geschäftsführung von REWE digital. "Früher haben die Mitarbeiter für die Kommissionierung der Bestellungen 12 bis 15 Kilometer pro Schicht zu Fuß zurückgelegt. Im neuen FFC 2.0 ist es umgekehrt: Hier kommen die Produkte ganz einfach und bequem per automatisierter Shuttle-Technologie zum Kommissionierer. Und das unter Berücksichtigung von unterschiedlichen Kühlvorgaben und Einhaltung hoher REWE-Qualitätsstandards."



Der Bau des Food Fulfillment Centers 2.0 mit einer Grundfläche von 2,5 Fußballfeldern wird nach rund einjähriger Bauzeit voraussichtlich Ende des Jahres abgeschlossen sein. Der Brutto-Rauminhalt entspricht rund 250 Einfamilienhäusern und bietet Platz für modernste Lager- und Kommissionierungstechnologie sowie ausreichend Fläche für Büro- und Sozialräume. Im ersten Quartal 2018 erfolgen dann die technologische Ausrüstung, insbesondere die Installationen der Intralogistik sowie die dafür notwendigen Schulungen der Mitarbeiter. Bis zum Sommer sollen dann die wesentlichen technologischen Tests abgeschlossen und das Lager vollständig in das bestehende Liefergebiet rund um Köln integriert werden. In einem nächsten Schritt geht es dann um die Erweiterung dieses Gebietes in den Randbereichen.



"Frische Lebensmittel sind für unsere Kunden Vertrauenssache. Frische und Qualität spielen für REWE Kunden on- wie offline eine zentrale Rolle. Gerade bei Online-Bestellungen geht es aber auch um Service und attraktive Angebote, passende Zeitfenster in der Belieferung und effiziente Prozesse. Mit dem neuen Food Fulfillment Center 2.0 machen wir als First Mover in Deutschland einen wichtigen Schritt und können den Kunden auch in Zukunft ein attraktives Online-Einkaufserlebnis bieten", so Jan Kunath, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der REWE Group und verantwortlich für das Digitalgeschäft des Konzerns.



Über REWE E-Commerce:



Über den Online-Supermarkt von REWE ist der Wocheneinkauf mit wenigen Klicks getätigt. Seit 2011 können Kunden auf https://shop.rewe.de ihre Einkäufe bestellen und bequem bis an die Haustür liefern lassen. Auch die Bestellung per App (rewe.de/app) ist möglich. Das Angebot umfasst das der REWE Supermärkte mit u. a. Obst, Gemüse, Molkereiprodukten, Tiefkühlkost, Fleisch- und Wurstwaren, Getränken und Drogerieartikeln. Dank termingerechter Lieferung entscheidet der Kunde selbst, wann seine Bestellung Zuhause ankommt. Der Service ist derzeit in 75 Städten - darunter u. a. in Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Köln - sowie dem Umland verfügbar. Das Liefernetz wird sukzessive ausgebaut. Mit dem Lieferservice setzt REWE einen Trend im Bereich des Online-Shoppings und ist zu Deutschlands Nr. 1 Online-Supermarkt für frische Lebensmittel geworden (IFH 2016). Der REWE Abholservice ergänzt das Lieferangebot und ist derzeit an rund 40 Standorten verfügbar. Mit einem Umsatz von 18,4 Mrd. Euro (2016), rund 120.000 Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.



Pressekontakt: REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.de