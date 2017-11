Taunusstein (ots) - Aus Anlass des 50-jährigen Firmenjubiläums ist der weltweite Experte für Trinkwasseroptimierung, BRITA, im Sommer 2016 exklusiver Kooperationspartner von WDC, der weltweit führenden gemeinnützigen Organisation zum Schutz von Walen und Delfinen, geworden. Seither setzen sich BRITA und WDC mit der Aufklärungskampagne "Weniger Plastik ist Meer" gemeinsam für den Schutz der Ozeane vor Plastikmüll und damit den Schutz von Walen und Delfinen ein. BRITA hat die erfolgreiche Kooperation, an der sich auch die internationalen Tochtergesellschaften beteiligen, um ein weiteres Jahr verlängert.



Für Markus Hankammer war die Entscheidung, die Kooperation zu verlängern, eine logische Konsequenz aus dem erfolgreichen ersten Jahr. "Die Kernbotschaft der Kampagne 'Weniger Plastik ist Meer' passt zu unseren Unternehmenszielen, unseren Werten und Produkten. Sie ist vor allem auch im Einklang mit unserer Vision 'Wir werden die Art und Weise, wie Menschen Wasser trinken, nachhaltig verändern'. Gemeinsam mit WDC möchten wir weiter daran arbeiten, die Konsumenten zum Umdenken zu bewegen und dadurch zur Reduzierung des Plastikmülls in den Meeren einen Beitrag zu leisten."



Das erste Jahr hat gezeigt, dass die Partnerschaft geradezu idealtypisch ist. Im Wettbewerb um den Deutschen Fundraising-Preis erhielt die Kooperation im Frühjahr 2017 nicht umsonst die Auszeichnung "beste Unternehmenskooperation". WDC arbeitet mit einem internationalen Netzwerk von Forschern zusammen und setzt sich vor Ort und mit Hilfe von Aufklärungsarbeit gegen Plastikabfälle im Meer ein. Das BRITA-Produktangebot bietet eine ökologisch sinnvolle Alternative zu Plastikwasserflaschen, die einen Teil des Problems darstellen. "Wie angekündigt geht es uns um weit mehr als die Bereitstellung finanzieller Mittel. Wir möchten direkt an der Aufklärungsarbeit mitwirken. Schließlich ist das Thema für uns alle auf diesem Planeten sowie auch für unsere weltweiten Konsumenten relevant", erklärt Dr. Sabine Rohlff, Director Group Corporate Communications. "Indem Menschen BRITA-gefiltertes Wasser trinken und auf Einweg-Plastikwasserflaschen verzichten, können sie einen direkten Beitrag zum Schutz der Meere und ihrer Bewohner leisten." Franziska Walter, Geschäftsführerin von WDC Deutschland, ergänzt: "Ein Umdenken und Änderungen im Konsumverhalten sind möglich - das haben uns viele positive Rückmeldungen zu unserer Kampagne gezeigt. Mit kleinen Veränderungen im Alltag können wir alle zum Schutz unserer Meere und seiner Bewohner beitragen."



Elf BRITA Tochtergesellschaften in aller Welt haben die Kooperation international unterstützt. Sie haben eine WDC-Patenschaft für einen Meeressäuger übernommen und setzen sich mit öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten für die Initiative ein. Die Mitarbeiter von BRITA Italien etwa haben am Weltwassertag eine Gruppe als Delfine verkleideter BRITA-Botschafter in die Städte Mailand, Bologna und Rom geschickt. Sie klärten im Rahmen des Flashmobs die Menschen auf der Straße über die Gefährdung der Meere durch Plastikabfälle auf. Zudem sorgte eine Plakatkampagne hier in Deutschland in den Großstädten Berlin, Hamburg, München und Wiesbaden für Aufmerksamkeit (Reichweite rund 5 Millionen) und 5.000 Postkarten, die auf die Initiative "Weniger Plastik ist Meer" hinwiesen, wurden beispielsweise in Unverpackt-Läden ausgelegt. Zusammen mit BRITA Großbritannien hat WDC diesen Herbst die Webseite https://notwhalefood.com/ gelauncht, die zum wichtigen Thema Plastikmüll in den Ozeanen informiert und BRITA-Produkte als Alternative zu Flaschenwasser vorstellt. WDC ist außerdem mit einem Bildungsauftrag in Schulen unterwegs, um Schüler unterschiedlicher Altersgruppen über die Risiken des wachsenden Plastikkonsums aufzuklären.



Zur BRITA Gruppe:



Mit einem Gesamtumsatz von 469 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2016 und 1.697 Mitarbeitern weltweit (davon 887 in Deutschland) ist die BRITA Gruppe eines der führenden Unternehmen in der Trinkwasseroptimierung. Ihre Traditionsmarke BRITA - in vielen Ländern ein Synonym für den Tisch-Wasserfilter - hat eine Spitzenposition im globalen Wasserfiltermarkt. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Taunusstein bei Wiesbaden ist durch 25 nationale und internationale Tochtergesellschaften bzw. Betriebsstätten sowie Beteiligungen, Vertriebs- und Industriepartner in 66 Ländern auf allen fünf Kontinenten vertreten. Es betreibt Produktionsstätten in Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, Italien und China. Gegründet 1966, entwickelt, produziert und vertreibt der Erfinder des Tisch-Wasserfilters für den Haushalt heute ein breites Spektrum innovativer Lösungen für die Trinkwasseroptimierung, für den privaten (Tisch-Wasserfilter, leitungsgebundene Systeme sowie die BRITA Integrated Solutions für Elektroklein- und -großgeräte namhafter Hersteller) und den gewerblichen Gebrauch (Lösungen für Hotellerie, Gastronomie, Catering und Vending) sowie leitungsgebundene Wasserspender für Büros, Schulen, die Gastronomie und den hygienesensiblen Care-Bereich (Krankenhäuser, Pflegeheime). Weitere Informationen: www.brita.de.



Zu WDC:



WDC, Whale and Dolphin Conservation, ist die weltweit führende gemeinnützige Organisation, die sich ausschließlich dem Schutz von Walen und Delfinen widmet. Gegründet 1987 in Großbritannien sind wir seit 1999 mit einem Büro in Deutschland vertreten. Weitere Büros befinden sich in Argentinien, den USA und in Australien. Im Rahmen von Kampagnen, politischer Überzeugungsarbeit, Bildung, Beratung, Forschung, Rettungs- und Schutzprojekten verteidigen wir Wale und Delfine gegen die zahlreichen Gefahren, denen sie heute ausgesetzt sind. WDC-WissenschaftlerInnen arbeiten in nationalen, europäischen und internationalen Arbeitsgruppen, sind in allen relevanten internationalen Foren vertreten und haben direkten Einfluss auf maßgebliche Entscheidungen zur Zukunft von Walen und Delfinen. Wir sind AnsprechpartnerInnen für EntscheidungsträgerInnen, Medien und Öffentlichkeit. WDC ist eine als gemeinnützig anerkannte Körperschaft. Wir arbeiten politisch unabhängig und finanzieren uns über Spenden und Stiftungsmittel.



