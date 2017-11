Bad Marienberg - Die Volkswagen Financial Services haben ihre achte chinesische Auto-Asset Backed Securities (ABS) Transaktion erfolgreich platziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Verbriefungstransaktion, Driver China eight, welche mit Fahrzeugfinanzierungen der Volkswagen Finance China besichert ist, verfügt über ein Volumen von rund 3,5 Milliarden Renminbi (RMB), etwa 449 Millionen Euro.

