Wien - Diese Woche wird in den USA datenseitig der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für November im Mittelpunkt des Interesses stehen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Ausnahmsweise werde nämlich der Arbeitsmarktbericht nicht veröffentlicht, obwohl es sich um den ersten Freitag des Monats handle. Die Daten kämen erst am 8. Dezember. Trotz der deutlichen Eintrübung der beiden bereits vorliegenden regionalen Stimmungsumfragen im Verarbeitenden Gewerbe (Empire State Index, Philly FED Index) rechnen die Analysten der RBI für den ISM-Index mit einem in etwa unveränderten Niveau. Positiv wirke der seit Oktober deutlich gestiegene Ölpreis. Zudem setzen die Analysten der RBI bei weiteren regionalen Stimmungsindikatoren (Richmond FED Index, Chicago PMI) auf eine Verbesserung im November. Bleibe diese allerdings aus, müsse für den ISM-Index wohl ein Minus angesetzt werden.

