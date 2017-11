Bad Marienberg - Die Capital Funding GmbH & Co. KG (Anleihe: ISIN DE0007070088/ WKN 707008) hatte in 2002 eine EUR180.000.000 Teilschuldverschreibung emittiert, um sich am Handelsgewerbe der Aareal Bank AG als typischer Stiller Gesellschafter mit einer Vermögenseinlage von EUR180.000.000 nach Maßgabe eines Vertrages über eine Stille Beteiligung zu beteiligen, jeweils wie im Verkaufs-/Börsenzulassungsprospekt vom 8. Oktober 2002 beschrieben, so die Capital Funding GmbH & Co. KG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

