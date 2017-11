Frankfurt - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von LEONI (ISIN DE0005408884/ WKN 540888) eine 5% Aktienanleihe Classic 2018/11 (ISIN DE000DD2QMX0/ WKN DD2QMX) mit dem Basiswert LEONI vor.Die in Nürnberg ansässige LEONI AG sei ein führender europäischer Anbieter von Kabeln und Kabelsystemen für die Automobilbranche und zahlreiche weitere Industrien. Vergangene Woche habe LEONI-Chef Dieter Belle erfreuliche Zahlen für das dritte Quartal verkünden können. Mit einem Plus von rund 11% auf 1,19 Milliarden Euro habe ein Anstieg des Konzernumsatzes gegenüber dem Vergleichszeitraum 2016 verbucht werden können. Noch deutlicher sei das Wachstum des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) ausgefallen. Nachdem im Vorjahr das Ergebnis durch einen Betrugsfall belastet gewesen sei und das EBIT negativ ausgefallen sei, habe der Kabel- und Bordnetzspezialist in den Monaten Juli bis September ein positives EBIT von 46,4 Millionen Euro erwirtschaftet.

Den vollständigen Artikel lesen ...