New York - Der derzeitige Markt für US-High Yields stellt für viele Investoren ein interessantes Paradoxon dar, so Bryan Petermann, Portfoliomanager bei Muzinich & Co. für den Muzinich Americayield (ISIN IE0032860458/ WKN 469912), Developed Markets HighYield (ISIN IE00BZ050765/ WKN A14Z9W) und US High Yield Corporate Bonds Fonds.

