Der Bitcoin jagt zum nächsten Rekord: Der Kurs der Digitalwährung stieg in Richtung der Marke von 10.000 US-Dollar und übertraf damit die Kursgewinne der letzten Woche deutlich.

Die Rekordjagd bei der Digitalwährung Bitcoin hat sich am Montag stark beschleunigt. Am Morgen war der Kurs in Richtung der Marke von 10 000 US-Dollar geklettert. Zeitweise stieg der Bitcoin je nach Handelsplattform über 9700 Dollar. Im Vergleich zum Freitag ist das ein Kursgewinne von fast 18 Prozent. Zu Beginn des Jahres wurde der Bitcoin noch unter ...

