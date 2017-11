Bonn (ots) -



Die Hilfsorganisation "Help - Hilfe zur Selbsthilfe" ist seit 25 Jahren in Simbabwe mit Hilfsprojekten tätig. Help beobachtet den aktuellen Machtwechsel im Land ganz genau. Klaus-Jürgen Hedrich, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Help und ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) kennt Simbabwe sehr gut. Seit Jahren bereist er regelmäßig das Land und besucht dort die Projekte von Help. "Wir hoffen auf demokratische Prozesse und privatwirtschaftlichen Aufschwung in Simbabwe. Bevor man jedoch die staatliche Zusammenarbeit wieder intensiviert, sollte insbesondere die Zivilgesellschaft gestärkt werden. Das kann vorrangig über deutsche Nichtregierungsorganisationen erfolgen. Wir appellieren daher an die Bundesregierung, diese Entwicklung und den Aufbau im Land stärker zu fördern. Simbabwe und die Menschen brauchen besonders jetzt unsere Unterstützung", betont Hedrich.



Help setzt sich derzeit insbesondere für die Kleinbauern in den ländlichen Regionen des Landes ein. Mit Hilfs- und Trainingsmaßnahmen etwa zur standortangepassten landwirtschaftlichen Produktion und Marktanbindung gibt die Organisation den Menschen nachhaltig eine Perspektive, festigt ihre Lebensgrundlage und sichert eine grundlegende sowie ausgewogene Ernährung. Zudem unterstützt Help die simbabwische Bevölkerung zum Beispiel durch Einkommen schaffende Maßnahmen, um sich langfristig eine Existenz aufzubauen.



