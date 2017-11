Die Börsenblogger um 12: DAX kommt in Schwung, Commerzbank profitiert von Übernahmegerüchten

Nach einem etwas holprigen Handelsauftakt kommt der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) am Montagmittag endlich in Schwung. Dabei fragen sich Investoren, ob wir in diesem Jahr eine Jahresendrallye sehen werden.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,2% 13.087

MDAX +0,4% 26.200

TecDAX -0,1% 2.569

SDAX +0,1% 11.792

Euro Stoxx 50 +0,3% 3.592

Die Topwerte im DAX sind Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001), Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604) und Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Die Commerzbank profitiert wieder einmal von Übernahmegerüchten. Laut eines "NZZ am Sonntag"-Berichts könnte die UBS (WKN: A12DFH / ISIN: CH0244767585) an Teilen des Instituts interessiert sein.

