Baden-Baden (ots) - Wer auf der Suche nach einem wirklich außergewöhnlichen Weihnachtsgeschenk für einen Fußballfan ist, sollte bei www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal, vorbeischauen. Hier kann man sich für den guten Zweck die Möglichkeit ersteigern, Thomas Müller beim Schafkopfturnier zu treffen, Schalke-Star Naldo persönlich kennenzulernen, mit Frank Buschmann oder Wolff Fuss zu fachsimpeln oder das Champions League-Finale zu erleben.



Daneben können echte Raritäten gesichert werden: teamsignierte Trikots und Bälle des BVB, des FC Bayern München und von vielen weiteren Bundesligavereinen, Persönliches von Manuel Neuer und vieles mehr, was das Fußballherz höher schlagen lässt. Insgesamt wartet United Charity in diesem Jahr zu Weihnachten mit rund 350 Auktionen auf und bietet ganz besondere Geschenke, die man normalerweise nicht kaufen kann - auch abseits des Fußballs. Jeder einzelne Auktionserlös wird dabei ohne Abzug an Hilfsorganisationen für Kinder und Jugendliche weitergegeben.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als sieben Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



