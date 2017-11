Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die erfolgreiche SWR Aktuell Nachrichten-App ist ab sofort in einer erweiterten Version erhältlich. Mit einer neuen Funktion warnt sie die Nutzer vor Unwettern wie Sturm, Hagel oder Starkregen mit Überflutungsgefahr. Wer die Funktion aktiviert, bekommt die Hinweise direkt auf sein Smartphone. Gewarnt wird dabei für Orte, die die Nutzer selbst festlegen können. SWR Aktuell App mit Videos und Audios Unverändert bleibt, wie die SWR Aktuell App mit Videos, Audios und Meldungen über das Nachrichtengeschehen informiert. Für die Menschen im Südwesten relevante Informationen werden regelmäßig aktualisiert und Eilmeldungen weisen schnell auf herausragende Nachrichten hin. Auch die besondere Funktion der App, sich über Themen der eigenen Wahl ständig informieren zu lassen, hat sich bewährt und wird weiter verstärkt. Zudem können zu einzelnen Ereignissen noch mehr Fotos ausgespielt werden. Über die App kann man sowohl SWR Aktuell Radio im Livestream hören als auch die Fernsehnachrichten aus Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz jederzeit ansehen. SWR Aktuell App kostenlos in den Stores Die SWR Aktuell Nachrichten-App ist ab sofort kostenlos für iOS und Android in den jeweiligen Appstores erhältlich. Bereits installierte Apps bekommen bei einer Aktualisierung automatisch die neue Funktion.



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2



Pressekontakt: Wolfgang Utz, Tel. 0711 929 11030, wolfgang.utz@SWR.de