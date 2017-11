Hannover - Der Aufschwung in der Eurozone ist nach Maßgabe aller relevanter Indikatoren so dynamisch und zugleich breit unterstützt wie seit langer Zeit nicht mehr, so die Analysten der Nord LB.Zudem weise die konjunkturelle Entwicklung einen zunehmend synchronen Verlauf auf. Angesichts dieser gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen habe es eigentlich schon Ende Oktober kaum noch gute Gründe für eine derart langgestreckte und übervorsichtige Kurskorrektur der EZB gegeben. Vor allem auf die am aktuellen Rand noch verhaltene Inflationsentwicklung habe der Rat seine Entscheidung gestützt, die Assetankäufe bis mindestens Ende September 2018 fortzuführen, wenn auch nur noch mit halber Schubkraft. Mario Draghi habe diese Sicht nun auch vor dem Wirtschafts- und Finanzausschuss des EU-Parlaments bekräftigt.

Den vollständigen Artikel lesen ...