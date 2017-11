Nur etwa ein Viertel der Katalanen ist für die Fortsetzung der Unabhängigkeitsbestrebungen. Das folgt aus einer Umfrage einen Monat nach dem umstrittenen Referendum. Die Mehrheit der Katalanen möchte den Streit beilegen.

Rund einen Monat vor der Regionalwahl in Katalonien ist dort einer Umfrage zufolge nur knapp ein Viertel der Bürger für eine Fortsetzung der Unabhängigkeitsbestrebungen. In der am Montag von der Zeitung "El Pais" veröffentlichten Befragung sprechen sich lediglich 24 Prozent dafür aus, nach dem Votum eine Abspaltung der autonomen Region voranzutreiben.

Dagegen möchten 71 ...

