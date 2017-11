Die europäischen Aktienmärkte verzeichneten zu Beginn des Handelstages leichte Rückgänge, nachdem sich die Stimmung in Asien verschlechtert hatte DAX® (DE30 in der xStation 5) eröffnete mit einem bearischen Gap, die anfänglichen Verluste wurde jedoch schnell wieder ausgeglichen Lufthansa (LHA.DE) performt zu Beginn des Handelstages am besten

Zusammenfassung:Die europäischen Indizes konnten die anfänglichen Verluste, die durch eine schwächere Performance in Asien verursacht wurden, schnell wieder ausgleichen. Die chinesischen Aktienmärkte verloren knapp 1% an Wert. Eine Stimmungsverbesserung in Europa ist vor allem auf die nachlassende politische Unsicherheit in Deutschland zurückzuführen, da die SPD sich bereit erklärt hat Koalitionsgespräche mit der CDU/CSU aufzunehmen. Darüber hinaus stiegen die Online-Verkäufe vom "Black Friday" in den USA stark an, was neue bullische Signale bei den Indizes auslösen könnte.

Nach einem schwachen Start in den Handelstag war der DAX® (DE30) in der Lage seine Verluste wieder auszugleichen. Der Index testet nun einen lokalen Widerstand. Quelle: xStation 5 Der DE30 eröffnete heute mit einem ...

