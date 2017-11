Hamburg (ots) - Zwar trifft er wieder, doch die Stimmung ist weiterhin im Keller. Bei Borussia Dortmund im Allgemeinen, und bei Pierre-Emerick Aubameyang im Besonderen. Und was für den Trainer gilt, das gilt genauso auch für den Stürmer: Ein Verbleib über die Winterpause hinaus ist überaus fraglich.



Wird Aubameyang den BVB in der Winterpause verlassen? Die Quote für JA liegt bei 1.25, die Quote für NEIN liegt bei 3.50.



Also gehen die Buchmacher nicht von einem Verbleib des Gabuners im Ruhrpott aus.



