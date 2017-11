Ein israelisches Gericht hat den Fahrdienstvermittler Uber verboten. Ohne entsprechende Versicherung dürfe das Unternehmen nicht weiter in Israel operieren. Geklagt hatte ein konkurrierendes Taxiunternehmen.

Der Fahrdienst-Vermittler Uber darf nicht mehr in Israel operieren. Dies hat ein Gericht in Tel Aviv am Montag entschieden, wie eine Sprecherin bestätigte. Ohne entsprechende Versicherung müsse Uber innerhalb von zwei Tagen seine Dienste in Israel einstellen, sagte der zuständige Richter laut "Jerusalem Post".

Der Taxifahrerverband und die Taxi-App Gett hatten gegen Uber geklagt. Auch ...

