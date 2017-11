Liebe Trader,

Noch zu Beginn des Jahres notierte der Bitcoin im Vergleich zum US-Dollar bei rund 1.000 US-Dollar und hat sich bislang mehr als vervielfacht - der Aufwärtstrend ist dabei weiter intakt. Die erste Hürde bei 3.000 US-Dollar erreichte das Währungspärchen Mitte Juni, nur wenig später kam es zu einem nachhaltigen Ausbruch darüber sowie laufend frischen Rekordständen. Zuletzt begrenzte jedoch eine kurzfristige Trendlinie auf der Oberseite einen zu schnellen Kursanstieg, diese wurde jedoch über dieses Wochenende geknackt und könnte jetzt sogar zu einer Rallybeschleunigung führen. Aus Sicht der Banker ein hoch riskantes Spiel, die Charttechnik sieht hingegen noch weitaus höheres Kurspotenzial.

Long-Chance:

Im Gegensatz zu anderen Währungen kann der Bitcoin das ganze Wochenende über gehandelt werden. Das erklärt auch die letzten Tageskerzen vom Wochenende, in dem die massiven Kurszuwächse zustande gekommen sind. Aufgrund des Ausbruches über die obere Trendkanalbegrenzung bestehend seit Mitte 2017 kann jetzt weiteres Kurspotenzial an 12.000 US-Dollar abgeleitet werden. Einen kleinen Zwischenstopp sollten Marktteilnehmer jedoch bei grob 10.000 US-Dollar einplanen, bevor es weiter rauf geht. Ein Stop sollte aber nicht fehlen und ist aufgrund der Volatilität noch knapp unterhalb der Marke von 8.500 US-Dollar anzusetzen. Vorsicht sollten Investoren bei einem Kursrutsch unter das Niveau von 7.898 US-Dollar walten lassen, dann könnte nämlich rasch einen Rückzug auf rund 6.000 US-Dollar bei der Kryptowährung Bitcoin folgen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 9.769,99 US-Dollar

Kursziel: 10.000 / 12.000 US-Dollar

Stopp: < 8.500 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 1.269,99 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 3 Monate

Wochenchart:



Tageschart:



Bitcoin, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Währungspärchens zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 9.769,99 US-Dollar; 12:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

