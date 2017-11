Hannover - Das Highlight der Woche wird an den Rohölmärkten ohne Frage das OPEC-Treffen am kommenden Donnerstag sein, so die Analysten der Nord LB. Gemeinsam mit weiteren ölproduzierenden Staaten - insbesondere Russland - werde das Kartell über eine Verlängerung des Abkommens zur Fördermengenbegrenzung über März 2018 hinaus verhandeln.

Den vollständigen Artikel lesen ...