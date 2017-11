Bei den Scope Awards 2017 erhält apoAsset eine Auszeichnung für die Fonds-Innovation des Jahres. Der apo Digital Health Aktien Fonds investiert in die Digitalisierung des Gesundheits-Systems, der Markt soll sich bis 2020 nahezu verdoppeln.Die europäische Ratingagentur Scope zeichnet den Aktienfonds apo Digital Health Aktien Fonds (ISIN: DE000A2AQYW4) als beste Fonds-Innovation des Jahres mit dem Scope Investment Award 2018 ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung am 22. November 2017 in Berlin belegte der Fonds in der Sonderkategorie Innovation den ersten Platz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Jury bewertete insgesamt rund 4.000 Fonds und 250 Asset Manager.

Den vollständigen Artikel lesen ...