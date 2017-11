Hamburg (ots) - Oliver Hans, Geschäftsführer der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse, wird Mitglied im Kuratorium der Stiftung Rechnen.



Oliver Hans ist seit 2005 Geschäftsführer der öffentlich-rechtlichen Baden-Württembergischen Wertpapierbörse sowie deren Trägergesellschaft. Sein Eintritt in das Kuratorium der Stiftung Rechnen spiegelt einmal mehr die Verbundenheit der Stiftung mit der Börse Stuttgart - neben der comdirect bank AG die zweite Gründungsstifterin im Jahr 2009 - wider. Oliver Hans sagt zu seinem zukünftigen Engagement: "Die Beherrschung grundlegender Rechentechniken ist Voraussetzung für jedes Verständnis von Finanzen. Ich freue mich sehr, ab sofort auch als Mitglied im Kuratorium der Stiftung Rechnen dazu beizutragen, Begeisterung für Zahlen und Mathematik zu wecken und die Bildung auf diesem Gebiet zu fördern. Neben der Ausstellung MatheMagie werden wir in Kürze ein weiteres gemeinsames Projekt umsetzen, mit dem Mathematik erlebbar wird."



Johannes Friedemann, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Stiftung Rechnen, begrüßt Oliver Hans in den Reihen des Kuratoriums: "Die Stiftung Rechnen ist mit der Börse Stuttgart als Gründungsstifterin seit 2009 eng verbunden. Diese Partnerschaft wird mit der zukünftigen Arbeit von Oliver Hans in unserem Kuratorium weiter gestärkt. Das freut uns sehr."



