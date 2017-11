London (ots/PRNewswire) - Die Daily Blue Power Reihe von IVECO, der Nutzfahrzeugmarke von CNH Industrial N.V, (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ist der "International Van of the Year 2018". Dies wurde auf der Solutrans, der internationalen Fachmesse für das inner- und außerstädtische Transportwesen bekannt gegeben, die diese Woche in Lyon, Frankreich, stattfindet. Neben fast 1500 Vertretern aus der europäischen Nutzfahrzeugbranche nahmen auch die 25 Mitglieder der Jury, allesamt erfahrene Journalisten führender internationaler Fachpublikationen für Nutzfahrzeuge unter dem Vorsitz von Jarlath Sweeney, Group Editor & Director bei Fleet Transport Publications Ireland, an der Preisverleihung teil.



Dies ist bereits das dritte Mal, dass der IVECO Daily die begehrte Auszeichnung errungen hat, die 1992 erstmals vergeben wurde. Neben seinen fünf Mitbewerbern überzeugte die Daily Blue Power Reihe durch innovative Technik, Nachhaltigkeit und günstige Betriebskosten. Ausschlaggebend für die Auszeichnung war die Tatsache, dass mit dem neuen Kleintransporter in hohem Maß nachhaltige, kraftstoffsparende und zukunftssichere Antriebslösungen auf den Markt kommen, die einen spürbaren Beitrag zur Verringerung der Umweltbelastung leisten. Die Baureihe umfasst folgende Modelle: Der Daily Hi-Matic Natural Power ist der branchenweit erste erdgasbetriebene Transporter mit einer in dieser Klasse einzigartigen 8-Gang-Automatik. Der Daily Euro 6 RDE 2020 Ready erfüllt mit seinem hochmodernen Dieselmotor bereits heute die ab 2020 vorgeschriebenen "Real Driving Emissions"-Emissionsgrenzwerte (bestätigt von der unabhängigen TNO, der Niederländischen Organisation für Angewandte Naturwissenschaftliche Forschung). Der Daily Electric kann als emissionsfreies Fahrzeug selbst in Städten mit strengsten Verkehrsbeschränkungen eingesetzt werden.



Der Daily schreibt seit 40 Jahren Erfolgsgeschichte und die neueste, im Oktober 2017 eingeführte Baureihe greift gleich mit drei Varianten - Elektro-, Erdgas- und hochmodernem Dieselantrieb - den europäischen Vorschriften vor, die die Zufahrt zu Innenstädten immer stärker einschränken dürften. Dieses Modellangebot verspricht den Kunden Investitionssicherheit und einen Wettbewerbsvorteil durch umweltfreundliches und nachhaltiges geschäftliches Wachstum.



Die Auszeichnung "International Van of the Year" stellt auch eine Anerkennung für IVECOs Anstrengungen dar, durch Technologie und nachhaltige Transportlösungen einen spürbaren Beitrag zu sauberer Luft und geringeren CO2-Emissionen zu leisten.



CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassender industrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten und weltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihrem jeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe: Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren und Landmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen; Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs- und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen; Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in den Sparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren und Getrieben. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite des Unternehmens: www.cnhindustrial.com



Abonnieren Sie News Alerts beim CNH Industrial Newsroom:



bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe (http://bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe)



Contact Presse:



Manfred Kuchlmayr



Corporate Communications - Deutschland



Tel: +49 893 177 1120 E-Mail: mediarelations@cnhind.com



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/609840/CNH_Industrial___Logo.jpg



OTS: CNH Industrial N.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119693 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119693.rss2