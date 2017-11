Dem Konzernumbau von Unilever fällt offenbar auch der Chef zum Opfer. Ein internationaler Headhunter soll jetzt einen geeigneten Nachfolger suchen. Der Job dürfte unter Restrukturierungsexperten begehrt sein.

Kurzfristiges Gewinnstreben ist ihm ein Gräuel, macht Paul Polman in jedem Gespräch schnell klar. "Wir müssen diese Welt wieder in ihr Gleichgewicht bringen und das große Ganze vor unsere eigenen Interessen stellen", wird er nicht müde zu betonen. Nicht fallende Umsätze oder Aktienkurse bereiten dem 61-Jährigen die größten Sorgen, sondern Armut, Umweltverschmutzung und der Klimawandel. Eine ungewöhnliche Einstellung für jemand, der an der Spitze eines Milliardenkonzerns wie Unilever steht.

Für Polman ist das kein Widerspruch. Im Gegenteil: Nur Unternehmen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, würden langfristig Erfolg haben, verteidigt er sich gegen die Einwände, die ihm immer wieder entgegenschlagen, vor allem von Investoren.

Seit neun Jahren steht Polman an der Spitze des niederländisch-britischen Verbrauchsgüterproduzenten. 70 Prozent der Anleger seien ebenfalls langfristig orientiert, sagt Polman. Doch nun hat die Kritik der anderen Investoren offenbar Wirkung gezeigt: Die Zeit des gebürtigen Niederländers an der Spitze des Konsumgüterriesen neigt sich dem Ende zu. ...

