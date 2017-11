Die Union will nach dem Scheitern von Jamaika Gespräche mit den Sozialdemokraten aufnehmen. Das könnte allerdings noch etwas dauern, da die CDU erst den Bundesparteitag der SPD abwarten will.

Die CDU will für Sondierungsgespräche mit den Sozialdemokraten erst den SPD-Bundesparteitag vom 7. bis zum 9. Dezember abwarten. Das Gespräch des Bundespräsidenten mit den Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD am Donnerstag werde ein Start sein, sagte CDU-Vize Armin Laschet am Montag in Berlin. Dann folge der SPD-Parteitag. "Und dann wird man sachlich mit den ...

