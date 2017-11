Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montagmittag wie schon zu Handelsbeginn knapp im Minus, dies nach einem kurzen Ausflug in die Gewinnzone am Vormittag. Nach unten abgestützt wird der Gesamtmarkt insbesondere von den drei Schwergewichten Nestlé, Roche und Novartis, während Julius Bär nach dem plötzlichen Abgang von CEO Boris Collardi markant zurückgenommen werden. Trotz der leichten Abgaben zum Wochenbeginn und auch entgegen der vor einem Kursrücksetzer warnenden Stimmen, bleibt das freundliche Börsensentiment intakt.

Nach dem kurzen Taucher der vorletzten Woche seien die Investoren bereits wieder bestens gelaunt, heisst es dazu in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank. Und angesichts der "fast schon übertrieben gut anmutenden Konjunkturdaten aus den USA und der Eurozone erstaunt dies allerdings auch nicht allzu stark". Die Aktienmärkte seien ohne Zweifel hoch bewertet und anfällig für kurzfristige Rückschläge, ohne eine fundamentale Eintrübung des Konjunkturumfelds bleibe die Gefahr einer grösseren und anhaltenden Korrektur aber gering. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Konjunktur rasch vom Kurs abkomme, sei ebenfalls klein, so die Bank.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.45 Uhr 0,05% tiefer bei 9'320,98 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,16% auf 1'495,03 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,05% auf 10'683,12 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 16 im Minus, ...

