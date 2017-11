Paris - Europas Aktienmärkte haben ihre leichte Aufwärtsbewegung aus der letzten Woche am Montag fortgesetzt. Im Fokus steht nach wie vor der Euro, für den Experten einen weiteren Anstieg erwarten. Exportunternehmen macht das allerdings zu schaffen, da ihre Produkte für Abnehmer ausserhalb der Eurozone somit teurer werden.

Der EuroStoxx 50 legte am Vormittag nach anfänglichen Verlusten um 0,23 Prozent auf 3589,59 Punkte zu. In Grossbritannien ging es für den FTSE 100 um 0,17 Prozent auf 7431,75 Zähler nach oben. Auch in Frankreich gewann der CAC-40-Index dazu: Um 0,20 Prozent auf 5401,01 Punkte.

Mangels kursbewegender Konjunkturdaten und schwachen Vorgaben von der Wall Street ist die "Stimmung insgesamt heute eher gedämpft", schrieb James Hughes, Marktanalyst von AxiTrader in einem Kommentar. Vor allem richten sich die Augen der Anleger wieder auf die Entwicklung des Euro, ...

