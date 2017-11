Linz - Aus dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll von der Sitzung des Geldpolitischen Rates der Polnischen Nationalbank (NBP) am 8. November ergibt sich, dass die meisten Ratsmitglieder für die kommenden Quartale stabile Zinssätze erwarten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...