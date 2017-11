Unter den Börsianern an der Wall Street dominiert zu Beginn der neuen Woche leichter Optimismus. "Es sieht nach einem guten Start aus (in die Weihnachtseinkaufssaison)", sagt JJ Kinahan von TD Ameritrade und spielt damit auf die Rekordumsätze am sogenannten Black Friday an. Hoffnungen auf ein solides Abschlussquartal und besser als erwartet ausgefallene Unternehmesergebnisse hätte zuletzt einige Investoren zurückgelockt in gebeutelte Aktien aus dem Einzelandelssektor, wovon auch der breitere Markt profitiert habe, ergänzt er.

Die Online-Umsätze am wichtigen US-Verkaufstag Black Friday fielen 16,9 Prozent höher aus als im Vorjahr. Zahlen des Datenermittles Adobe zufolge erreichten sie mit 5,03 Milliarden Dollar einen neuen Rekordwert. Der Thanksgiving-Feiertag und der anschließende Black Friday gelten traditionell als eine Art Auftakt der Weinachtseinkaufssaison in den USA.

Der Future auf den S&P-500-Index deutet auf einen gut behaupteten Start hin. Leichter Rückenwind kommt aus Europa, wo die Kurse moderat zulegen. Und auch der schwächelnde Dollar ist eher günstig für US-Aktien. Von Konjunkturseite sind dagegen wenig Impulse zu erwarten. Auf dem Programm steht lediglich die Veröffentlichung der Neubauverkäufe im Oktober.

Auf Unternehmensseite sorgt die Übernahme des Verlags Time durch Meredith, den Herausgeber von Better Homes & Gardens und Allrecipes, für Kursbewegung. Meredith bietet 1,85 Milliarden Dollar oder 18,50 Dollar je Time-Aktie. Auf Nasdaq.com zieht der Time-Kurs vorbörslich um 10 Prozent an auf 18,60 Dollar.

