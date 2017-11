Hamburg (ots) -



Bibel TV stimmt seine Zuschauer im Advent auf die Vorweihnachtszeit ein - und auf die Erwartung des Weihnachtsfestes, auf Jesu Geburt. Es wird also festlich, aber auch kreativ und besinnlich, wie z. B. in der "Story of Christmas", die jeden Tag ein neues Kapitel der Weihnachtsgeschichte erzählt, oder in einer Reise durch Osteuropa auf der Suche nach der wahren Geschichte des Lebkuchens. Ein vielseitiges Musikprogramm begleitet uns durch die feierliche Atmosphäre der hellen Lichter in der dunklen Jahreszeit.



Ausgewählte Programmhighlights für die Adventszeit 2017 auf Bibel TV:



Unbezahlbar - Priceless Deutsche TV-Erstausstrahlung Fr., 08.12.2017, 20:15 Uhr US-Filmdrama, 2016 - Regie: Ben Smallbone Es spielen: James (Joel Smallbone), Garo (Jim Parrack), Dale (David Koechner), Antonia (Bianca A. Santos), Melody (Lora Martinez-Cunningham) u.a. Seit seine Frau ums Leben gekommen ist gerät das Leben von James Stevens aus den Fugen. Er verliert einen Job nach dem anderen - und zuletzt das Sorgerecht für seine Tochter. Aus er einen zweifelhaften Lieferjob annimmt, entdeckt er, dass er zwei illegale Einwanderinnen an einen Menschenhändler-Ring übergeben soll. James entschließt sich die beiden jungen Frauen zu retten und bringt sich damit in höchste Gefahr. Spannender Spielfilm über Nächstenliebe, inspiriert durch eine wahre Geschichte.



Lebkuchenreisen Dokumentation über eines der traditionsreichsten Weihnachtsgebäcks Europas Mo., 18.12.2017, 20:15 Uhr Der Lebkuchen, für uns untrennbar verbunden mit der Vorweihnachtszeit, wurde ursprünglich in Klöstern hergestellt. Gewürze wie Zimt, Kardamom, Ingwer, Nelken und Muskat waren unerschwinglich für das gemeine Volk. Handwerksbetriebe siedelten sich rund um die Klöster an - darunter auch Bäckereien. Der Film folgt der europäischen Lebkuchenspur nach Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn.



The Story of Christmas - ein besonderer Adventskalender Mo. - Fr., jeweils 11:45 Uhr; Sa.19:00 Uhr und So. 21:05 Uhr Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein Teil der Weihnachtsgeschichte. Jedes dieser Themen hat Bezug zu unserem täglichen Leben. Dazu gehören u.a. "Unerfüllte Wünsche", "Hab keine Angst", "Gott stellt die Welt auf den Kopf", "Die Kraft der Stille" und "Träume retten Leben".



Unser Schwerpunkt: Das Advents-Musikprogramm bei Bibel TV



Christmas with The Annie Moses Band Mi., 6.12. 2017, 20:15 Uhr Die "Annie Moses Band" hat beliebte internationale Weihnachtslieder durch den Einsatz verschiedener Musikstile wie Jazz und Klassik oder Instrumente wie Harfe, Klavier, Gitarren, Schlagzeug, Bass neu interpretiert.



De Höhner LIVE aus dem Kölner Dom So.,10.12.2017, 15:00 Uhr Am 2. Advent 2017 treffen sich zum achten Mal Musiker und Sänger zum Mitspielkonzert im Kölner Dom, um sich gemeinsam mit den 'Höhnern' auf den Advent einzustimmen. Auf dem Programm stehen Advents-Klassiker wie 'Gloria', 'Tochter Zion' und 'Feliz Navidad', sowie Kölsches Liedgut aus der Feder der Höhner wie 'Ne besondere Kalender'.



Christmas in Vienna 2016 Mi., 13.12.2017, 20:15 Uhr Mit einer eindrucksvollen Interpretation des weltbekannten "Hallelujah" von Leonard Cohen beginnt die Weihnachtsaufführung "Christmas in Vienna" des Jahres 2016 im Wiener Konzerthaus. Eine Vielzahl von Gesangssolisten und Chören erschaffen gemeinsam mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien eine ergreifende Stimmung bei ihrer Aufführung klassischer Weihnachtslieder.



Ein Engel fliegt zum Fenster - Weihnachtslieder für Kinder und die ganze Familie Mo. 18.12. 2017, 13:00 Uhr Kinderliedermacher Reinhard Horn und Kinder der Grundschule St. Antonius in Hamburg singen Lieder für die schönste Zeit des Jahres: In eingängigen Liedern wird immer wieder deutlich, worum es an Weihnachten eigentlich geht: Um die Geburt Jesu.



Weihnachtskonzert mit Angela Wiedl Mi., 09.12., 20:15 Uhr Sängerin Angela Wiedl steht seit fast 40 Jahren auf der Bühne. Die gläubige Christin und Ausnahmekünstlerin - ihre Stimme umfasst 4 Oktaven - singt gemeinsam mit George Humphrey (Tenor) und Barbara Sauter (Mezzo-Sopran) klassische Weihnachtslieder sowie Volkslieder und einige ihrer selbst komponierten Schlager.



Silent Night - Ein modernes Musical über Nächstenliebe und Neuanfang Sa., 23.12.2017, 15:00 Uhr Chris hat einen guten Job als Fernsehreporter und eine bezaubernde Freundin. Dennoch ist er mit seinem Leben unzufrieden und lässt seine Wut an seinen Mitmenschen aus - und das ausgerechnet an Weihnachten. Nach einem Streit fährt er Hals über Kopf mit seinem Auto davon und landet an der Leitplanke: Totalschaden. Wird seine Freundin Grace ihm helfen, obwohl er sie schlecht behandelt hat? Den Soundtrack liefern bekannte Lieder wie "Last Christmas" von Wham!, "Because of you" von Kelly Clarkson oder "I will always love you" von Whitney Houston. Als Vorlage diente das Weihnachtsmärchen "A Christmas Carol" von Charles Dickens.



Singt dem Höchsten Weihnachtsmusik aus dem beliebten Fernsehgottesdienst "Stunde des Höchsten" Sa., 23.12.2017, 17:00 Uhr. Heute u.a.: Fröhlich soll mein Herze springen; O komm, o komm, du Morgenstern; Tochter Zion; Nicht allein; Maria durch ein' Dornwald ging



Hour of Power Musik jeweils So. 16:30 Uhr Eine Auswahl der schönsten Advents- und Weihnachtslieder aus den Gottesdiensten von Hour of Power zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest.



Christmas Concerts aus der Doelen Konzerthalle in Rotterdam 4.-8.,11.-15. und 18.-22.12.2017 jeweils 12:00 Uhr Weihnachtskonzert mit großem Orchester, Chören und Weihnachtsliedern aus aller Welt



Adventliche Gottesdienste:



Hour of Power jeweils sonntags um 17:00 Uhr 26.11.2017 Alles ist möglich im Reich Gottes 3.12.2017 Du wirst das finden, was du suchst 10.12.2017 Gott hat ein Geschenk für dich 17.12. 2017 Der Winter ist ein Geschenk



Stunde des Höchsten jeweils sonntags um 9:15 Uhr (mit DGS) 26.11.2017 Auf dass wir klug werden 3.12.2017 Im Gleichgewicht - mit Abendmahl 10.12.2017 Ich bring euch gute neue Mär... 17.12.2017 Gott für uns! 24.12.2017 Vaterliebe



ERF Gottesdienst zum 1. Advent So., 3.12.2017, 10:00 Uhr



Gottesdienst zum 1. Advent So., 3.12. / 11:00 Uhr Aus der Evangelischen Kirche Dietersweiler im Kirchenbezirk Freudenstadt



ERF Willow Creek Gottesdienst Sa., 16.12. 2017,12:00 Uhr - Macht euch klar, was Advent bedeutet Sa., 23.12.2017, 12:00 Uhr - Die Weihnachtsgeschichte



Missionswerk Karlsruhe: Was finden wir an Weihnachten? Do., 21.12.2017, 15:00 Uhr Weihnachtsatmosphäre, gutes Essen, Geschenke - ist das Weihnachten? Daniel Müller wirbt darum, an Weihnachten Jesus neu zu suchen und in den Mittelpunkt zu stellen.



LIVE-Gottesdienst aus dem St.Paulus-Dom in Münster online auf www.bibeltv.de/gottesdienst: So., 17.12.2017, 17:00 Uhr Aussendungsfeier Friedenslicht



Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel und IPTV, als Livestream im Web sowie in Deutschland über den neuen Antennenstandard DVB-T2 HD. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.



