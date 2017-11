Bern - Viele Branchen haben die Finanzkrise verdaut, den Unternehmen geht es seit einigen Monaten wieder besser. Doch der Aufschwung wird sich nicht bei allen Angestellten im Portemonnaie bemerkbar machen. Zu diesem Schluss kommen die Gewerkschaften in einer ersten Analyse. Sie wiederholen darum kurz vor Abschluss der Lohnrunde ihre Forderungen.

Es brauche Lohnerhöhungen von 1,5 bis 2 Prozent, sagten Gewerkschaftsvertreter am Montag vor Journalisten in Bern. Dies, weil sich die wirtschaftliche Lage in den letzten Monaten spürbar verbessert habe. Der Aufschwung sei da, gleichzeitig sei die Teuerung stärker geworden. Bereits im Juli machten die Gewerkschaften ihre Forderungen bekannt - aussergewöhnlich früh, schon vor der Sommerpause.

Nun legen sie nach. Die bisherigen Lohnabschlüsse zeigten, dass den neuen Rahmenbedingungen noch zu wenig Rechnung getragen würde, heisst es beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB), der mit 16 Einzelgewerkschaften insgesamt 380'000 Mitglieder vertritt.

Ein bisschen Lob, viel Tadel

Anzeichen für problematische Entwicklungen gebe es vor allem in den Branchen ohne Gesamtarbeitsvertrag (GAV). Die Gewerkschaft Unia sieht vor allem in den Sektoren Gewerbe und Bau Nachholbedarf. Es werde gebaut wie nie, die Auftragsbücher seien voll.

Im Hochbau erwirtschafte ein Bauarbeiter jährlich 9000 Franken Gewinn. Und ...

