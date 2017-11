IRW-PRESS: Marapharm Ventures Inc.: Marapharm Ventures Inc. erwirbt aktive Cannabisapotheke in Kalifornien und setzt Entwicklung eines auf Blockchain basierenden Lieferservices fort

27. November 2017, Marapharm Ventures Inc. (Marapharm) hat ein Abkommen hinsichtlich des Erwerbs einer aktiven Apotheke in Desert Hot Springs (Kalifornien) für 1,6 Millionen US-Dollar unterzeichnet, das folgende Bedingungen aufweist:

Durch den Abbau von Rücklagen wurden an den kalifornischen Anwalt von Marapharm als Anzahlung 160.000,00 Dollar in bar bezahlt, die bei einem Treuhänder, den der Käufer auswählt, hinterlegt werden sollen. Als die Rücklagen um den 15. November 2017 herum abgebaut wurden, wurde diese Anzahlung für den Käufer nicht erstattungsfähig.

Beim Abschluss sind vom Käufer 1.440.000,00 Dollar zu bezahlen.

Die Transaktion wird abgeschlossen, sobald alle behördlichen Angelegenheiten erledigt sind, was voraussichtlich vor dem 31. Dezember 2017 der Fall sein wird.

Green Leaf Wellness ist seit drei Jahren im Geschäft und hat seinen Sitz in gepachteten Räumlichkeiten in einer Einkaufsmeile auf der Hauptstraße von Desert Hot Springs. Der Geschäftsbereich erstreckt sich über 3.200 Quadratfuß im Erdgeschoss und es gibt außerdem einen 3.000 Quadratfuß großen Anbauraum im Untergeschoss. Der Geschäftsbereich wird nur teilweise genutzt, wird von fünf Mitarbeitern verwaltet und erwirtschaftet aus dem Verkauf zurzeit etwa 35.000,00 US-Dollar netto pro Monat. Der Anbauraum wird zurzeit nicht genutzt, ist jedoch für den Anbau lizenziert und wird auch dazu verwendet werden.

Dieser Erwerb ist sehr aufregend für uns. Wir besitzen Anbauliegenschaften, die nur wenige Minuten von Green Leaf Wellness entfernt sind, weshalb es viele Synergien gibt. Der lizenzierte Anbauraum wird sogleich für den Anbau von Cannabis für eine steuerpflichtige Transaktion verwendet werden, die wiederum die Erteilung einer Freizeitlizenz ermöglicht. Wir untersuchen auch mehrere Möglichkeiten, die Geschäftsbetriebe zu verbessern.

Green Leaf Wellness bietet dem Marapharm Delivery Service (der MDS), der zurzeit entwickelt wird, einen Standort in Kalifornien. Der MDS wird eine Komplettserviceabteilung von Marapharm sein. Der MDS wird eine eigene individuell gestaltete Blockchain-Plattform namens Maracar umfassen, um Sicherheit, Unternehmenssicherheit und die Unveränderlichkeit von Daten zu ermöglichen, die an und von Lieferfahrzeugen gesendet werden. Die Plattform bietet Sicherheitsnetze im gesamten Ökosystem eines Fahrzeugs.

Die Blockchain-Architektur bietet nicht nur Schutz und Sicherheit, sondern ermöglicht auch neue Anwendungen sowie die Monetisierung von Lieferdaten.

Maracar wird den Machbarkeitsnachweis des MDS von Marapharm erweitern und verbessern, indem es in der Blockchain erfasste Datenströme bereitstellt. Dies ermöglicht eine bessere Nachverfolgung der Flotte, die Verwaltung der Lieferkette sowie ein hohes Maß an Genauigkeit für die Versicherungsmärkte. Maracar ergänzt bestehende Sicherheitsanwendungen und -dienstleistungen und bietet dabei neue Lösungen an, die den Wert steigern.

Die Apotheke bietet uns ein ganzheitliches Modell für den Anbau, die Produktion und den Verkauf von Cannabisprodukten sowie eine Basis für die Entwicklung des Lieferservices. Wir verfügen über medizinische Lizenzen in Kalifornien, die schon bald zu Freizeitlizenzen werden könnten. Linda Sampson, CEO von Marapharm.

ÜBER MARAPHARM VENTURES INC. www.marapharm.com

Marapharm ist ein an der Canadian Stock Exchange notiertes Unternehmen, das in erster Linie auf die Produktion von Cannabis für medizinische Zwecke und als Genussmittel spezialisiert ist und Betriebsstätten in der kanadischen Provinz British Columbia besitzt. Seit 2016 konnte das Unternehmen seine Präsenz mit Produktionsstandorten in den wichtigsten US-Bundesstaaten Washington, Nevada und Kalifornien rasant ausbauen und bemüht sich aktiv um Expansionsmöglichkeiten rund um den Globus.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER: www.marapharm.com oder Linda Sampson, CEO, Tel. 778-583-4476, E-Mail info@marapharm.com SOZIALE MEDIEN: Facebook: facebook.com/marapharm Twitter: twitter.com/marapharm Internetprogramm: marapharm.tv BÖRSEN: Die Aktien von Marapharm notieren in Kanada unter dem Börsenkürzel MDM an der CSE, in den USA unter dem Börsenkürzel MRPHF an der OTCQB sowie in Europa unter dem Börsenkürzel 2M0 an der Frankfurter Börse. Die Aktien von Marapharm werden auch an anderen renommierten europäischen Marktplätzen wie etwa Stuttgart, Tradegate, L & S, Quotnx, Düsseldorf, München und Berlin gehandelt.

Weder CSE noch FWB oder OTCQB haben den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt noch abgelehnt. Weder CSE, noch FWB oder OTCQB übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

ENGAGEMENT IN DER MARIHUANABRANCHE

Die guten Beziehungen zu an der kanadischen Börse (CSE) notierten Unternehmen bleiben aufrecht, solange diese die von den Regulierungsbehörden verlangten Auskünfte erteilen und die anwendbaren Lizenzierungsanforderungen sowie die rechtlichen Bestimmungen erfüllen, die in dem Bundesstaat, in dem sie tätig sind, anwendbar sind.

Marapharm besitzt Marihuanalizenzen in Kalifornien und Nevada. Marihuana ist in diesen beiden Bundesstaaten legal, jedoch gemäß dem US-Bundesgesetz weiterhin illegal, auch wenn die Vollstreckung des US-Bundesgesetzes gegen Marihuana im Wandel begriffen ist.

Aktionäre und Investoren müssen sich bewusst sein, dass negative Vollstreckungsaktionen Auswirkungen auf ihre Investitionen haben könnten und dass die Fähigkeit von Marapharm, Zugang zu privatem und öffentlichem Kapital für die Fortsetzung der laufenden Betriebe zu erhalten, betroffen oder nicht mehr gegeben sein könnte. Marapharm führt seine Geschäfte gemäß dem staatlichen Gesetz und im Einklang mit den Lizenzierungsanforderungen durch.

Kopien der Lizenzen wurden auf der Website von Marapharm veröffentlicht. Marapharm wendet interne Konformitätsverfahren an und verfügt über auf Konformität fokussierte Anwälte, die in den jeweiligen Rechtsprechungen tätig sind, um kontinuierlich zu überprüfen, ob es zu Gesetzesänderungen hinsichtlich der Konformität mit staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen gekommen ist. Diese Anwaltskanzleien informieren über etwaige erforderliche Änderungen unserer Bestimmungen und Verfahren hinsichtlich der Konformität in Kanada und den USA.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen. Es kann trotzdem nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte kein ungebührliches Vertrauen entgegengebracht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41564 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41564&tr=1

