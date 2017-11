Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.57 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.603,10 +0,08% +16,50% Euro-Stoxx-50 3.589,88 +0,24% +9,10% Stoxx-50 3.176,17 +0,18% +5,50% DAX 13.085,34 +0,20% +13,97% FTSE 7.429,38 +0,27% +4,01% CAC 5.398,93 +0,16% +11,04% Nikkei-225 22.495,99 -0,24% +17,69% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,94 +6

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,43 58,95 -0,9% -0,52 +2,5% Brent/ICE 63,57 63,86 -0,5% -0,29 +8,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.294,39 1.287,80 +0,5% +6,59 +12,4% Silber (Spot) 17,11 17,01 +0,6% +0,10 +7,5% Platin (Spot) 945,75 942,50 +0,3% +3,25 +4,7% Kupfer-Future 3,13 3,17 -1,2% -0,04 +24,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Unter den Börsianern an der Wall Street dominiert zu Beginn der neuen Woche leichter Optimismus. "Es sieht nach einem guten Start aus (in die Weihnachtseinkaufssaison)", sagt JJ Kinahan von TD Ameritrade und spielt damit auf die Rekordumsätze am sogenannten Black Friday an. Hoffnungen auf ein solides Abschlussquartal und besser als erwartet ausgefallene Unternehmesergebnisse hätten zuletzt einige Investoren zurückgelockt in gebeutelte Aktien aus dem Einzelandelssektor, wovon auch der breitere Markt profitiert habe, ergänzt er. Der Future auf den S&P-500-Index deutet auf einen gut behaupteten Start hin. Leichter Rückenwind kommt aus Europa, wo die Kurse moderat zulegen. Und auch der schwächelnde Dollar ist eher günstig für US-Aktien. Auf Unternehmensseite sorgt die Übernahme des Verlags Time durch Meredith, den Herausgeber von Better Homes & Gardens und Allrecipes, für Kursbewegung. Auf Nasdaq.com zieht der Time-Kurs vorbörslich um 10 Prozent an auf 18,60 Dollar.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Neubauverkäufe Oktober PROGNOSE: -6,4% gg Vm zuvor: +18,9% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Händler sprechen von einer anhaltenden Seitwärtsbewegung. Verhindert werde ein stärkerer Anstieg von schwächeren Vorlagen aus Asien. Dort ging es auf breiter Front etwas nach unten - besonders in Seoul, wo der Leitzins mit einem Schwächeanfall von Samsung 1,4 Prozent verlor. Daneben deckelt aber auch der anhaltend feste Euro die Kurse in Europa. "US-Anleger reizt der Euro zu Gewinnmitnahmen", sagt ein Händler. Sie säßen nun in Europa sowohl auf Kurs- als auch auf Währungsgewinnen - vor dem Jahresende steige die Bereitschaft, die Gewinne zu sichern. Angeführt wird die Verliererliste im DAX von Infineon, die 0,9 Prozent abgeben. Morgan Stanley hat Samsung abgestuft und angemerkt, es gebe Hinweise, nach denen sich der Boom bei Halbleitern abschwächen könnte. ST Micro geben 0,4 Prozent ab und im TecDAX fallen Aixtron um 3,7 Prozent, Siltronic um 6 Prozent und Dialog Semiconductor um 0,5 Prozent. Auf der Gewinnerseite im DAX stehen Commerzbank mit 1,5 Prozent Plus. Die schweizerische NZZ am Sonntag hat berichtet, dass die UBS Interesse an Teilen der deutschen Bank haben könne. In Paris schießen Euler Hermes um fast 21 Prozent auf 121,90 Euro, weil die Allianz nun die restlichen Anteile der Gruppe übernehmen will und dafür 122 Euro je Aktie bietet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:09 Uhr Fr, 17.34 Uhr % YTD EUR/USD 1,1937 +0,15% 1,1919 1,1939 +13,5% EUR/JPY 132,77 -0,03% 132,80 133,20 +8,0% EUR/CHF 1,1706 +0,15% 1,1689 1,1690 +9,3% EUR/GBP 0,8941 -0,12% 0,8952 1,1180 +4,9% USD/JPY 111,22 -0,19% 111,42 111,56 -4,9% GBP/USD 1,3351 +0,28% 1,3313 1,3348 +8,2%

Der Dollar zeigt weiter Schwächezeichen. Dahinter sehen Marktteilnehmer weiter das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank. Das hatte zunehmende Zweifel am Inflationsausblick unter den US-Notenbankern offenbart, was Spekulationen über einen langfristig nicht so starken Zinsanstieg in den USA nährt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Leichter - Chinesische Aktien setzten die Abwärtsbewegung vom Donnerstag in abgebremster Form fort, während der Markt in Südkorea vom Schwergewicht Samsung belastet wurde. Am Donnerstag hatte die Schanghaier Börse mit Abschlägen von über 2 Prozent weltweit für Nervosität gesorgt, bevor es am Freitag zu einer leichten Erholung gekommen war. Nun führte die Wiederaufnahme des Abwärtstrends auch an den benachbarten Börsen der Region zu Gewinnmitnahmen. Die schlechtere Stimmung wurde vor allem auch durch voraussichtliche neue Anstrengungen der Regulierungsbehörden verursacht, den Schattenbankensektor stärker zu kontrollieren. Allerdings wird auch spekuliert, dass es wieder Lockerungen geben könnte, sollten die Regeln den Markt zu hart treffen. Starke Daten konnten den Abwärtstrend kaum bremsen. So sind die Industriegewinne im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 25 Prozent gestiegen. In Tokio belastete der Yen, der sich im Tagesverlauf gegen den Dollar erholt hatte. Gegen den Trend rückten Nintendo um 2,4 Prozent auf ein Neunjahreshoch vor, gestützt wurde der Wert von guten Verkäufen der Spielekonsole Switch am Black-Friday-Wochenende. In Seoul stürzten Samsung um 5,1 Prozent ab, nachdem Morgan Stanley die Einstufung auf "Equalweight" gesenkt hatte. Morgan Stanley verweist darauf, dass sich der Aktienkurs seit Anfang 2016 verdoppelt habe und führt weiter aus, dass sich die Speicherchip-Branche allmählich abschwäche. Morgan Stanley stufte auch Taiwan Semiconductor ab, den am stärksten gewichteten Wert an der Börse in Taipeh.Die Aktie verlor daraufhin 2,9 Prozent.

CREDIT

Erneut wenig verändert zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS). Nach einer Welle an Risikoaversion und der anschließenden Spread-Verflachung gehe es nun auf niedrigem Spread-Niveau seitwärts, heißt es. "Das Geschäft lässt vor dem Jahresende nun bereits stark nach", sagt ein Marktteilnehmer.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz will Euler Hermes vollständig übernehmen

Die Allianz SE will Euler Hermes vollständig übernehmen. Der Versicherungskonzern hat mit einigen Aktionären des französischen Warenkreditversicherers bereits den Erwerb ihres Anteils von 11,34 Prozent gegen Zahlung von 122 Euro je Aktie vereinbart. Damit steigt die Allianz-Beteiligung an Euler Hermes auf 74,34 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Siemens Gamesa liefert Turbinen mit 260 MW Leistung nach Thailand

Der Windanlagenhersteller Siemens Gamesa wird im nächsten Jahr 103 Turbinen in einem Windpark im Nordosten Thailands aufstellen. Die Anlagen mit einer Gesamtleistung von 260 Megawatt sollen bis Mai nächsten Jahres geliefert und bis Ende 2018 in Betrieb genommen werden, erklärte die spanische Siemens-Tochter. Zusätzlich übernimmt sie Betrieb und Wartung der Anlagen im Hanumam-Windfeld.

K+S wird weniger Abwässer in der Werra versenken

Der Düngemittel- und Salzkonzern K+S hat seinen Rechtsstreit mit dem Umweltverband BUND um die Versenkung von Salzabwässern in der Werra mit einem Vergleich beigelegt. Das Unternehmen verzichtet demnach auf bis zu eine Million Kubikmeter des für die kommenden vier Jahre genehmigten Versenkvolumens. Voraussetzung sei eine normale Wasserführung der Werra, teilte der Konzern mit. Zudem werde K+S nach Auslaufen der bis Ende 2021 geltenden Genehmigung keinen neuen Versenkantrag mehr stellen.

Elringklinger und CITC gründen JV für Batterietechnologie

Der deutsche Automobilzulieferer Elringklinger will mit der chinesischen Sichuan Chengfei Integration Technology (CITC) im Bereich der Batterietechnologie zusammenarbeiten. Ein Rahmenvertrag über die Joint-Venture-Modalitäten sei unterzeichnet worden, teilte der SDAX-Konzern mit. Die Laufzeit sei zunächst auf zehn Jahre bis zum 31. Dezember 2027 festgelegt worden. Der Rahmenvertrag sieht die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zur Entwicklung, Fertigung und Distribution von Lithium-Ionen-Batteriemodulen für den globalen Automobilmarkt vor.

Delivery Hero sieht Marge 2017 am unteren Ende des Zielkorridors

Die Essens-Buchungsplattform Delivery Hero hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und die Prognosen für Umsatz und Profitabilität für das Gesamtjahr am oberen bzw unteren Ende der Zielspanne bestätigt. Der Online-Marktplatz, zu dem auch der Lieferdienst Foodora gehört, erwartet nun für 2017 einen Umsatz von 540 Millionen Euro, am oberen Ende der bisherigen Spanne von 530 und 540 Millionen Euro. Bei der bereinigten EBITDA-Marge strebt das Unternehmen nun minus 17 Prozent an, den schwächeren Wert der bisherigen Spanne von minus 17 bis minus 15 Prozent.

Jost Werke mit hohem Umsatzwachstum im 3. Quartal

Der Lkw-Zulieferer Jost Werke AG hat im dritten Quartal - getragen von einer regen Nachfrage aus der Region Asien, Pazifik, Afrika (APA) - ein hohes Umsatzwachstum erzielt und konnte damit die im 3. Quartal übliche saisonale Abkühlung ausgleichen. Der Umsatz des Herstellers von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen und Anhänger stieg im dritten Quartal um 15 Prozent auf 171,5 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) kletterte um 38 Prozent auf 19,5 Millionen Euro.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 27, 2017 06:59 ET (11:59 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.