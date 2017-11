Köln (ots) -



Astronaut Alexander Gerst wird vor der letzten Vollmondnacht des Jahres erneut in der "Sendung mit der Maus" zu sehen sein (Sonntag, 3. Dezember 2017; Das Erste, 9.30 Uhr; KiKA 11.30 Uhr). In dieser Dezember-Nacht kommt der Mond der Erde besonders nahe - und scheint deshalb heller als sonst. Warum das so ist und warum man den Mond an manchen Tagen gar nicht sieht, zeigt Alexander Gerst an einem eigens für die Maus entwickelten Planetenmodell: "Es ist alles eine Frage von Licht, Schatten und Bewegung."



Es handelt sich bereits um das zweite Maus-Spezial mit Alexander Gerst in diesem Jahr. Nachdem sich im Frühjahr 2017 alles um Sonne, Tag und Nacht drehte, widmet sich das Maus-Team nun dem Mond. "So alltäglich der Himmelskörper für uns auch ist, mal genauer hinzuschauen lohnt sich. Und wer könnte für diese Mission besser geeignet sein als Alexander Gerst, der zudem bekennender Maus-Fan ist?", sagt WDR-Redakteur Joachim Lachmuth.



Mehr als zwei Jahre Vorbereitung stecken in den beiden Maus-Spezial-Sendungen. Der WDR drehte unter anderem im Europäischen Astronautenzentrum der Weltraumorganisation ESA in Köln.



Schon bei seinem ersten Weltraumflug zur Raumstation ISS im Jahr 2014 arbeiteten Alexander Gerst und das Maus-Team des WDR zusammen: Mit einer Plüsch-Maus als Talisman im Gepäck umkreiste Gerst seinerzeit die Erde.



